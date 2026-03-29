Сутки на Запорожье: под ударами РФ - более 40 населенных пунктов, ранены 3 женщины. ФОТО

Три женщины получили ранения в результате вражеских атак на Запорожский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Атаки за сутки

Всего за сутки оккупанты нанесли 780 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области.

Россияне нанесли ракетный удар по Андриановке.

Войска РФ нанесли 24 авиаудара по Камышевахе, Даниловке, Шевченковском, Любицком, Светлой Долине, Заливному, Червоному Яру, Гуляйпольскому, Воздвижевке, Долинке, Новосолошино, Копаням, Чаривном, Широком, Верхней Терсе, Мирном, Белогорье, Горькому.

440 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Кушугум, Беленькое, Степногорск, Степовое, Павловку, Приморское, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Мирное, Чаривное, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Горькое, Сладкое, Белогорье, Цветково, Прилуки.

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Варваровке, Новоданиловке, Малой Токмачке.

311 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Варваровку, Доброполье, Зеленое, Белогорье, Прилуки, Сладкое, Гуляйпольское.

Последствия

Поступило 76 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, хозяйственных построек, автомобилей.

