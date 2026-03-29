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Новини Обстріли Запорізької області
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Доба на Запоріжжі: під ударами РФ понад 40 населених пунктів, поранені 3 жінки. ФОТО

Три жінки поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Атаки за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.

  • росіяни вдарили ракетою по Андріанівці.
  • Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Комишувасі, Данилівці, Шевченківському, Любицькому, Світлій Долині, Заливному, Червоному Яру, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Новосолошиному, Копанях, Чарівному, Широкому, Верхній Терсі, Мирному, Білогір’ю, Гіркому.
  • 440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Гірке, Солодке, Білогір’я, Цвіткове, Прилуки.
  • Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Варварівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.
  • 311 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Зеленому, Білогір’ю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти ударили по Комишувасі: поранено жінку

Наслідки

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, господарських будівель, автівок.

обстріл Запорізької області

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили поблизу зупинки в Кушугумі на Запоріжжі: двоє поранених

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Запорізька область (5085) Запорізький район (693) Пологівський район (435) Мала Токмачка (27)
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