Доба на Запоріжжі: під ударами РФ понад 40 населених пунктів, поранені 3 жінки. ФОТО
Три жінки поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Атаки за добу
Загалом упродовж доби окупанти завдали 780 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області.
- росіяни вдарили ракетою по Андріанівці.
- Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Комишувасі, Данилівці, Шевченківському, Любицькому, Світлій Долині, Заливному, Червоному Яру, Гуляйпільському, Воздвижівці, Долинці, Новосолошиному, Копанях, Чарівному, Широкому, Верхній Терсі, Мирному, Білогір’ю, Гіркому.
- 440 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Біленьке, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Мирне, Чарівне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Гірке, Солодке, Білогір’я, Цвіткове, Прилуки.
- Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Варварівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.
- 311 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Зеленому, Білогір’ю, Прилуках, Солодкому, Гуляйпільському.
Наслідки
Надійшло 76 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, господарських будівель, автівок.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль