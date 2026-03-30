Доба на Запоріжжі: 823 ворожі удари, є загибла та поранені

Російські війська атакували 38 населених пунктів Запорізької області. Загинула одна людина, ще четверо дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Одна людина загинула, ще чотири - дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах", - йдеться в повідомленні

Загалом упродовж доби окупанти завдали 823 удари по 38 населених пунктах Запорізької області:

Війська рф здійснили 18 авіаударів по Зарічному, Мар'янівці, Долинці, Широкому, Копанях, Староукраїнці, Заливному, Зорівці, Софіївці, Гуляйпільському, Чарівному та Воздвижівці.

456 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Різдвянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Солодке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Цвіткове, Василівське та Преображенку.

Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Залізничному та Щербаках.

346 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Солодкому та Гуляйпільському.

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