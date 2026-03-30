Новости Удар Израиля по Ирану
Израиль сбросил более 80 бомб на оружейные заводы Ирана в Тегеране

Истребители ВВС Израиля в ходе ночной серии авиаударов в Тегеране нанесли удары по нескольким иранским объектам по производству оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel.

По данным Армии обороны Израиля, по целям было сброшено более 80 бомб.

Цели атаки

Среди объектов, попавших под удары, называют предприятие по производству зенитных ракет большой дальности.

Также был атакован завод по производству компонентов для противотанковых и зенитных ракет.

Кроме того, под удар попал комплекс, занимающийся производством, исследованием и разработкой двигателей для баллистических ракет.

Усиление ударов

В военном ведомстве Израиля заявили об усилении атак на объекты иранской оружейной промышленности.

Отмечается, что только за последние два дня было нанесено удары примерно по 40 объектам.

Сьогодні трамбло розповість скільки ще годин до перемоги або хороших і гарних перемовин.
30.03.2026 12:09 Ответить
Питання: скільки у них виробництв у гірських масивах заховано?
30.03.2026 12:09 Ответить
заховані,аятоли войовничі,та і наявність балістики негаражногоколінкового типу це доводить......
30.03.2026 12:15 Ответить
Іран перемагає,по версії дурнів.
30.03.2026 12:11 Ответить
Може меньше путлєру будуть надсилати допомоги....Потвори безбожні
30.03.2026 12:14 Ответить
Скоріше ***** чалмоносіям допомогає бо це йому на руку щоб купляли кацапську нафту.
30.03.2026 12:23 Ответить
Отличная работа, продолжайте.
30.03.2026 12:46 Ответить
Добре коли є й хороші новини.
🇺🇦🇺🇦👍👍❤️❤️❤️❤️🇮🇱🇮🇱🇮🇱
Шана това!!
30.03.2026 12:59 Ответить
 
 