Израиль сбросил более 80 бомб на оружейные заводы Ирана в Тегеране
Истребители ВВС Израиля в ходе ночной серии авиаударов в Тегеране нанесли удары по нескольким иранским объектам по производству оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Times of Israel.
По данным Армии обороны Израиля, по целям было сброшено более 80 бомб.
Цели атаки
Среди объектов, попавших под удары, называют предприятие по производству зенитных ракет большой дальности.
Также был атакован завод по производству компонентов для противотанковых и зенитных ракет.
Кроме того, под удар попал комплекс, занимающийся производством, исследованием и разработкой двигателей для баллистических ракет.
Усиление ударов
В военном ведомстве Израиля заявили об усилении атак на объекты иранской оружейной промышленности.
Отмечается, что только за последние два дня было нанесено удары примерно по 40 объектам.
