Ізраїль скинув понад 80 бомб на збройові заводи Ірану в Тегерані
Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю під час нічної хвилі авіаударів у Тегерані завдали ударів по кількох іранських об’єктах із виробництва зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Times of Israel.
За даними Армії оборони Ізраїлю, по цілях було скинуто понад 80 бомб.
Цілі атаки
Серед об’єктів, які потрапили під удари, називають підприємство з виробництва зенітних ракет великої дальності.
Також атаковано завод із виготовлення компонентів для протитанкових і зенітних ракет.
Крім того, під удар потрапив комплекс, що займається виробництвом, дослідженням і розробкою двигунів для балістичних ракет.
Посилення ударів
У військовому відомстві Ізраїлю заявили про посилення атак на об’єкти іранської збройової промисловості.
Зазначається, що лише за останні два дні було здійснено удари приблизно по 40 об’єктах.
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