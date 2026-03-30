Ізраїль скинув понад 80 бомб на збройові заводи Ірану в Тегерані

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю під час нічної хвилі авіаударів у Тегерані завдали ударів по кількох іранських об’єктах із виробництва зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Times of Israel.

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За даними Армії оборони Ізраїлю, по цілях було скинуто понад 80 бомб.

Цілі атаки

Серед об’єктів, які потрапили під удари, називають підприємство з виробництва зенітних ракет великої дальності.

Також атаковано завод із виготовлення компонентів для протитанкових і зенітних ракет.

Крім того, під удар потрапив комплекс, що займається виробництвом, дослідженням і розробкою двигунів для балістичних ракет.

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Посилення ударів

У військовому відомстві Ізраїлю заявили про посилення атак на об’єкти іранської збройової промисловості.

Зазначається, що лише за останні два дні було здійснено удари приблизно по 40 об’єктах.

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