Чиновница Минкульта восхваляла Путина и публиковала фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Руководительница одного из отделов Министерства культуры Украины хвалила Путина и оправдывала агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что чиновница распространяла враждебную пропаганду среди своих коллег и знакомых
Чем занималась женщина?
По данным СБУ, подозреваемая:
- одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля;
- оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, в частности столичных объектов энергетики;
- распространяла фейки о Силах обороны;
- распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте.
Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ. Во время обысков у нее изъяли 4 смартфона, 2 ноутбука, жесткий диск и другие материалы с доказательствами преступлений.
В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).
Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Нічого зайвого і ніякого садизму. Лише практичне використання того що є в наявності))).
Зрадник, ворожий пропагандист і чотириразовий ухилянт, але чомусь досі поза підозрою.
Голобородько при владі = нескінченна війна.