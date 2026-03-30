Чиновница Минкульта восхваляла Путина и публиковала фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководительница одного из отделов Министерства культуры Украины хвалила Путина и оправдывала агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что чиновница распространяла враждебную пропаганду среди своих коллег и знакомых

Чем занималась женщина?

По данным СБУ, подозреваемая:

одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля;

оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, в частности столичных объектов энергетики;

распространяла фейки о Силах обороны;

распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ. Во время обысков у нее изъяли 4 смартфона, 2 ноутбука, жесткий диск и другие материалы с доказательствами преступлений.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

