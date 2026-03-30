Чиновница Минкульта восхваляла Путина и публиковала фейки о ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководительница одного из отделов Министерства культуры Украины хвалила Путина и оправдывала агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Установлено, что чиновница распространяла враждебную пропаганду среди своих коллег и знакомых

Чем занималась женщина?

По данным СБУ, подозреваемая:

  • одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля;
  • оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, в частности столичных объектов энергетики;
  • распространяла фейки о Силах обороны;
  • распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ. Во время обысков у нее изъяли 4 смартфона, 2 ноутбука, жесткий диск и другие материалы с доказательствами преступлений.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Злоумышленнице грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

+15
Цікаво , хто таких чиновників понабирав у міністерствах ?
30.03.2026 12:10 Ответить
+9
Може в міністерствах і відомствах можна встановити якісь сигналізатори прокацаплення? Вякнув свинособачою і негайне звільнення. Апарат і так роздутий далі нікуди. Якщо звільнити три четверті персоналу (для початку) суспільство лише виграє. Ще б програму примусової евтаназії для суддів з прокурорами і пенсії пересічним стали вищими...
30.03.2026 12:15 Ответить
+6
Зібрати цих виплятків до купи і прикувати до колеса нехай обертають великий генератор як ішаки на сході воду качають. Давати їсти щоб були сили і не здохли. Цими тварями можна забезпечити пів України електроенергією бо їх тут як блох на бродячій собаці.
30.03.2026 12:15 Ответить
Може це вона "злила" "молодого орла"?
30.03.2026 12:07 Ответить
Гарно, що викрили ворога. Цікаво хто записав та з яких підстав. Якщо з патріотичних - нема питань Якщо з міркувань просування по службі - теж нема питань,бо це Міністерство культури.
30.03.2026 12:10 Ответить
ZZZZZZZZєля.
30.03.2026 12:16 Ответить
А інших у владу не беруть.
30.03.2026 12:25 Ответить
Керовніки НацдержСлужби, приємно зхвильовані такими «досягненнями» від отих Тіпіай та роботою кадрових підрозділів (персоналом)!?!?!?
30.03.2026 12:10 Ответить
Ой, я Вас прошу... Український мінкульт - це рускоязична організація, котра нищить українську культуру. Як приклад - Івано-Франківський гуцульський ансамбль "Гуцулія".
30.03.2026 12:14 Ответить
А от вам і вашій відповіді я просто аплодую стоячи.
Нічого зайвого і ніякого садизму. Лише практичне використання того що є в наявності))).
30.03.2026 12:22 Ответить
"Від джерел до Джерел!"
30.03.2026 12:15 Ответить
Як можна допустити під час війни таку істоту до культури хтось має відповісти ?але що там говорити так кругом значна частинна суддів ,прокурорів,інших високопосадовців мають проросійські погляди і ніхто не покараний ,немає державницької політики.
30.03.2026 12:16 Ответить
Алло, прачечная?
30.03.2026 12:33 Ответить
тварь
30.03.2026 12:17 Ответить
Скоріш за все переселота із "маладих республік". Донедавна була поширена практика працевлаштовувати втікачів із ОРДЛО, при тому не аби куди, а зразу в міністерства.
30.03.2026 12:22 Ответить
Не розумію: вона -- очільниця відділу держ.структури. Як вона не боялась говорити те, що говорила? Хтось її прикривав? Чи там все міністерство таких однодумців, а про неї розповів хтось новенький?
30.03.2026 12:23 Ответить
однодумців вистачає, скрізь... пенсіонер-сусід мені розповідав до 22 року які ми ментально схожі з кцп, йому 70 років було.. у 22 році йому кажу ну що?? як твої ментальні друзі ?? а на голові бейсболка з логотипом ПРегіонів.. кажу, що розстрілювати потрібно з такими логотипами, якщо не дійшло на сьогодні..То розсердився і спитав - за кепку розстрілювати??
30.03.2026 12:43 Ответить
чиновниця курвослвної віри була...і хвороба щелепи родинна..
30.03.2026 12:35 Ответить
Чому донедавна? На Буковині на всіх керівних посадах "східняки", і процес продовжується.
30.03.2026 12:43 Ответить
Какое министерство,такие и работники,с кобдзона,наверное,до сих пор не сняли звание засарукра.
30.03.2026 12:51 Ответить
А давайте згадаємо голобородька до його "президентства".
Зрадник, ворожий пропагандист і чотириразовий ухилянт, але чомусь досі поза підозрою.
Голобородько при владі = нескінченна війна.
30.03.2026 12:57 Ответить
Дивлячись на поведінку ОПешних, і "слуг" в парламенті, помилково зрозуміла, що вже можна.
30.03.2026 13:11 Ответить
Це ганьба. Україна докотилася до саджання за думки. При тому всі коментарі схвальні! Ви зовсім їбанулися???
30.03.2026 13:14 Ответить
 
 