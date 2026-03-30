6000$ за успешную сдачу экзамена в адвокатуру: в Киеве объявили о подозрении одному из адвокатов

В Киеве полиция предъявила подозрение 40-летнему адвокату, который вымогал 6000 долларов за "гарантированную помощь" в сдаче квалификационного экзамена в адвокатуру, ссылаясь на якобы имеющееся у него влияние на членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

40-летний юрист за деньги обещал жене знакомого "помочь" с успешной сдачей квалификационного экзамена, уверяя, что имеет влияние на членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы. За "гарантированный результат" он запросил 6000$.

При этом адвокат определил четкие условия передачи средств: 3000$ – до сдачи экзамена, еще 3000$ – после получения положительного результата. Кроме того, подчеркнул: в случае отказа от такого "сотрудничества" кандидатка не сможет успешно сдать экзамен.

Во время следующей встречи фигурант получил пакет документов, необходимых для подачи в комиссию, и первую часть суммы, после чего был задержан правоохранителями.

подозрение в подтасовке экзамена
Мені казали, що в 🇺🇦
Справжніх адвокатів одиниці....
То все контора-посередник: передача хабарів, рішання вопросів...
30.03.2026 12:54 Ответить
ну раз говорили, значит, возможно и правда...Все эти адвокаты и полицейские с прокурорами - они вместе учились. И они создают невероятные круговороты дел в природе. Когда из милиции сделали полицию - я был против. Я предлагал - оставьте милицию и полицию паралельно. Да, они будут дублировать функции, но они будут самоочищаться. И тут не захотели. И сегодня против меня и моей семьи Украина одновременно нарушает права человека в 19 разных случаях и у меня не хватает компетенции защитить себя - разбить преступный заговор права и действующих нарушителей. Обращался к адвокату - толку 0 ,все видят безисходность в моих случаях. И среди них действительно нет грамотных людей, знакомых с юридической наукой и уважающих даже самое мелкое право человека. Они и сами готовы нарушать, если на этом можно заработать. А жизнь отдельного гражданина и семьи - дело десятое. И что делать?
30.03.2026 13:03 Ответить
Чувствуется приход Дерьмака в эту систему.
30.03.2026 13:00 Ответить
А вічному ухилянту і такому ж безпринципному брехуну, коли підозра буде?

30.03.2026 13:03 Ответить
 
 