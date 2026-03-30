6000$ за успешную сдачу экзамена в адвокатуру: в Киеве объявили о подозрении одному из адвокатов
В Киеве полиция предъявила подозрение 40-летнему адвокату, который вымогал 6000 долларов за "гарантированную помощь" в сдаче квалификационного экзамена в адвокатуру, ссылаясь на якобы имеющееся у него влияние на членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.
40-летний юрист за деньги обещал жене знакомого "помочь" с успешной сдачей квалификационного экзамена, уверяя, что имеет влияние на членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры столицы. За "гарантированный результат" он запросил 6000$.
При этом адвокат определил четкие условия передачи средств: 3000$ – до сдачи экзамена, еще 3000$ – после получения положительного результата. Кроме того, подчеркнул: в случае отказа от такого "сотрудничества" кандидатка не сможет успешно сдать экзамен.
Во время следующей встречи фигурант получил пакет документов, необходимых для подачи в комиссию, и первую часть суммы, после чего был задержан правоохранителями.
Справжніх адвокатів одиниці....
То все контора-посередник: передача хабарів, рішання вопросів...