6000$ за успішне складання іспиту до адвокатури: у Києві оголосили про підозру одному з адвокатів

У Києві поліцейські повідомили про підозру 40-річному адвокату, який вимагав $6000 за "гарантовану допомогу" зі складанням кваліфікаційного іспиту до адвокатури, посилаючись на нібито вплив на членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Києва.

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40-річний юрист за гроші обіцяв дружині знайомого "допомогти" з успішним складанням кваліфікаційного іспиту, запевняючи, що має вплив на членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури столиці. За "гарантований результат" він запросив 6000$.

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При цьому адвокат визначив чіткі умови передачі коштів: 3000$ – до складання іспиту, ще 3000$ – після отримання позитивного результату. Крім того, наголосив: у разі відмови від такої "співпраці" кандидатка не зможе успішно скласти іспит.

Під час наступної зустрічі фігурант отримав пакет документів, необхідних для подачі до комісії, та першу частину суми, після чого був затриманий правоохоронцями.

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