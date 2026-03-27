Вимагали у підприємця $50 тисяч: прокурору та першому заступнику керівника Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру

Слідство викрило прокурора та першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури на спробі шахрайського заволодіння коштами підприємця. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про Олексія Хименицю і Юрія Даша.

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Що встановило слідство?

Слідством встановлено, що протиправна схема розпочалася з маніпуляцій під час проведення процесуальних дій. Спершу під час обшуку у підприємця вилучили готівку без належних правових підстав, яку згодом суд зобов’язав повернути власнику.

Користуючись ситуацією, підозрювані почали залякувати бізнесмена нібито наявністю підстав для арешту його земельних ділянок та подальшого кримінального переслідування. За невтручання у господарську діяльність вони вимагали 100 тис. доларів США, згодом зменшивши суму до 50 тис. доларів США.

Для передачі коштів підприємцю надіслали QR-код і адресу пункту обміну валют у центрі Києва. Гроші необхідно було залишити в касі, пред’явивши код.

Після виконання інструкцій один із прокурорів у месенджері підтвердив отримання, повідомивши, що інформацію прийняв. Операція відбувалася під контролем правоохоронних органів, кошти вилучено безпосередньо в касі обмінника.

Підозрюваним інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

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Фігурантам обрано запобіжний захід

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення стосовно першого заступника керівника Броварської окружної прокуратури. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі понад 6 млн грн та покладенням низки процесуальних обов’язків у разі її внесення.

Прокурора відсторонено від займаної посади.

Щодо іншого підозрюваного – прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області до суду також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі більше 6 млн грн та відсторонення від посади.

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