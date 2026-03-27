Требовали у предпринимателя $50 тысяч: прокурору и первому заместителю руководителя Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении

Следствие уличило прокурора и первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры в попытке мошеннического завладения средствами предпринимателя. Им предъявлено подозрение.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об Алексее Хименице и Юрии Даше.

Что установило следствие?

Следствием установлено, что противоправная схема началась с манипуляций во время проведения процессуальных действий. Сначала во время обыска у предпринимателя изъяли наличные деньги без надлежащих правовых оснований, которые впоследствии суд обязал вернуть владельцу.

Пользуясь ситуацией, подозреваемые начали запугивать бизнесмена якобы наличием оснований для ареста его земельных участков и последующего уголовного преследования. За невмешательство в хозяйственную деятельность они требовали 100 тыс. долларов США, впоследствии уменьшив сумму до 50 тыс. долларов США.

Для передачи средств предпринимателю прислали QR-код и адрес пункта обмена валют в центре Киева. Деньги необходимо было оставить в кассе, предъявив код.

После выполнения инструкций один из прокуроров в мессенджере подтвердил получение, сообщив, что информацию принял. Операция проходила под контролем правоохранительных органов, средства изъяты непосредственно в кассе обменника.

Подозреваемому инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Читайте также: Бывшему главе прокуратуры Ивано-Франковской области назначили залог в размере 4,3 млн грн по делу о взятках

Фигурантам избрана мера пресечения

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения в отношении первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и наложением ряда процессуальных обязанностей в случае его внесения.

Прокурор отстранен от занимаемой должности.

В отношении другого подозреваемого – прокурора Броварской окружной прокуратуры Киевской области – в суд также подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и отстранения от должности.

Читайте также: Бывшего чиновника Генпрокуратуры Кулика будут судить за убытки в 641 млн грн из-за налоговых махинаций