Требовали у предпринимателя $50 тысяч: прокурору и первому заместителю руководителя Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении
Следствие уличило прокурора и первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры в попытке мошеннического завладения средствами предпринимателя. Им предъявлено подозрение.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об Алексее Хименице и Юрии Даше.
Что установило следствие?
Следствием установлено, что противоправная схема началась с манипуляций во время проведения процессуальных действий. Сначала во время обыска у предпринимателя изъяли наличные деньги без надлежащих правовых оснований, которые впоследствии суд обязал вернуть владельцу.
Пользуясь ситуацией, подозреваемые начали запугивать бизнесмена якобы наличием оснований для ареста его земельных участков и последующего уголовного преследования. За невмешательство в хозяйственную деятельность они требовали 100 тыс. долларов США, впоследствии уменьшив сумму до 50 тыс. долларов США.
Для передачи средств предпринимателю прислали QR-код и адрес пункта обмена валют в центре Киева. Деньги необходимо было оставить в кассе, предъявив код.
После выполнения инструкций один из прокуроров в мессенджере подтвердил получение, сообщив, что информацию принял. Операция проходила под контролем правоохранительных органов, средства изъяты непосредственно в кассе обменника.
Подозреваемому инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Фигурантам избрана мера пресечения
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения в отношении первого заместителя руководителя Броварской окружной прокуратуры. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и наложением ряда процессуальных обязанностей в случае его внесения.
Прокурор отстранен от занимаемой должности.
В отношении другого подозреваемого – прокурора Броварской окружной прокуратуры Киевской области – в суд также подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 6 млн грн и отстранения от должности.
Че за клоуны, просили бы 2к может если не по беспределу то чот и перепало бы.