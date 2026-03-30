Почетным консулом Украины в Доминикане назначена модель Якимова, носившая кокошник и позировавшая для откровенных фото
В Украине назначили нового почетного консула в Доминиканской Республике - эти обязанности будет исполнять Виктория Якимова, ранее связанная с модельным бизнесом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
Открытие почетного консульства Украины
Как отмечается, 21 марта открыли офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике. Новым почетным консулом стала Виктория Якимова. Ее назначение вызвало активное обсуждение, поскольку обычно на такие должности назначают лиц с широкими политическими или деловыми связями.
Реакция на назначение
Сама Якимова отреагировала на критику в соцсетях. Она отметила, что после начала полномасштабной войны многие украинцы сменили профессии и присоединились к помощи государству.
"Выдвигая свою кандидатуру на должность Почетного консула, я не пыталась скрыть свою прежнюю жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти", - написала она в Facebook.
По данным ее страницы в Facebook, Виктория Якимова родом из Одессы, а сейчас проживает в городе Ла Романа. Образование получала в Одесском государственном экономическом университете.
Помимо дипломатической деятельности, Якимова работает в компании v-tersolutions, которая занимается разработкой программного обеспечения для логистических компаний.
В период работы в модельном бизнесе она публиковала откровенные фото. Также в 2022 году появлялись ее фотографии в русском кокошнике. В марте 2023 года она высказывалась о последствиях закрытия офиса Google в России.
Призначте мене на Мальдіви ким небудь, я тоже "нульовий" в дипломатичній службі.
Цікаво, невже і в нас таки є свій епштей, який скрізь прилаштовує своїх хвой.щоб мовчали? Бо враження саме таке.
Хвойди вимагають відплати за обслуговування і всі дірки. І нас...рати, що народ від це блює
Арестович там ще живий?