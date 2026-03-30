РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Назначение Якимовой консулом Украины
11 103 107

Почетным консулом Украины в Доминикане назначена модель Якимова, носившая кокошник и позировавшая для откровенных фото

В Украине назначили нового почетного консула в Доминиканской Республике - эти обязанности будет исполнять Виктория Якимова, ранее связанная с модельным бизнесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Открытие почетного консульства Украины

Как отмечается, 21 марта открыли офис Почетного консульства Украины в Доминиканской Республике. Новым почетным консулом стала Виктория Якимова. Ее назначение вызвало активное обсуждение, поскольку обычно на такие должности назначают лиц с широкими политическими или деловыми связями.

Виктория Якимова

Реакция на назначение

Сама Якимова отреагировала на критику в соцсетях. Она отметила, что после начала полномасштабной войны многие украинцы сменили профессии и присоединились к помощи государству.

Виктория Якимова

"Выдвигая свою кандидатуру на должность Почетного консула, я не пыталась скрыть свою прежнюю жизнь, связанную с моделингом. Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти", - написала она в Facebook.

По данным ее страницы в Facebook, Виктория Якимова родом из Одессы, а сейчас проживает в городе Ла Романа. Образование получала в Одесском государственном экономическом университете.

Помимо дипломатической деятельности, Якимова работает в компании v-tersolutions, которая занимается разработкой программного обеспечения для логистических компаний.

Виктория Якимова

В период работы в модельном бизнесе она публиковала откровенные фото. Также в 2022 году появлялись ее фотографии в русском кокошнике. В марте 2023 года она высказывалась о последствиях закрытия офиса Google в России.

Автор: 

Доминиканская Республика (15) консул (132) Якимова Виктория (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Та на Окружній хоча б наші були, а тут - ніжнєзадріщєнская *****.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:17 Ответить
+39
Zельоні Гниди пробивають чергове дно
показать весь комментарий
30.03.2026 14:15 Ответить
+38
Їб@нулися вже зовсім.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Які критерії відбору в МЗС?
Призначте мене на Мальдіви ким небудь, я тоже "нульовий" в дипломатичній службі.
показать весь комментарий
30.03.2026 16:13 Ответить
Який жах!
показать весь комментарий
30.03.2026 16:17 Ответить
Кокошник, він не на голові, він --в голові. Якщо Юзики-законотвореці, то вже нічому не дивуєшся
показать весь комментарий
30.03.2026 16:19 Ответить
И кто ее гребет?
показать весь комментарий
30.03.2026 16:20 Ответить
Ну і не дивно. Хіба не помітно що нас інтегрують.в парашу?
Цікаво, невже і в нас таки є свій епштей, який скрізь прилаштовує своїх хвой.щоб мовчали? Бо враження саме таке.
Хвойди вимагають відплати за обслуговування і всі дірки. І нас...рати, що народ від це блює
показать весь комментарий
30.03.2026 16:20 Ответить
бОльшая часть любителей зеленского ходит в кокошниках. при чём не зависимо от пола!
показать весь комментарий
30.03.2026 16:21 Ответить
Це не мужик? Хтось наз розігрує, в стилі кварталу95.
Арестович там ще живий?
показать весь комментарий
30.03.2026 16:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 