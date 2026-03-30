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Новини Призначення Якимової консулкою України
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Почесною консулкою України в Домінікані призначено модель Якимову, яка носила кокошник та позувала для відвертих фото

В Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці - ці обов’язки виконуватиме Вікторія Якимова, яка раніше була пов’язана з модельним бізнесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її допис у соцмережі фейсбук.

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Відкриття почесного консульства України

Як зазначається, 21 березня відкрили офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова. Її призначення викликало шквал критики.

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Вікторія Якимова

Реакція на призначення

Сама Якимова відреагувала на критику та заявила, що після початку повномасштабної війни чимало українців змінили професії та нині активно допомагають державі.

Вікторія Якимова

"Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати", написала вона у Facebook.

За даними її сторінки у Facebook, Вікторія Якимова походить з Одеси, а зараз мешкає у місті Ла Романа. Освіту здобувала в Одеському державному економічному університеті.

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Окрім виконання дипломатичних обов’язків, вона працює в компанії v-tersolutions, що спеціалізується на розробці програмних рішень для логістичної сфери.

Вікторія Якимова

Під час кар’єри у моделінгу Якимова робила публікації з відвертими фотографіями. У 2022 році в мережі з’явилися її світлини в російському кокошнику, а в березні 2023 року вона коментувала наслідки закриття офісу Google у Росії.

Автор: 

Домініканська Республіка (14) консул (130) Якимова Вікторія (2)
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Топ коментарі
+84
Та на Окружній хоча б наші були, а тут - ніжнєзадріщєнская *****.
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30.03.2026 14:17 Відповісти
+51
Їб@нулися вже зовсім.
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30.03.2026 14:15 Відповісти
+47
Раніше набирали з Окружної - вже прогрес
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30.03.2026 14:14 Відповісти

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