Почесною консулкою України в Домінікані призначено модель Якимову, яка носила кокошник та позувала для відвертих фото

В Україні призначили нову почесну консулку в Домініканській Республіці - ці обов’язки виконуватиме Вікторія Якимова, яка раніше була пов’язана з модельним бізнесом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на її допис у соцмережі фейсбук.

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Відкриття почесного консульства України

Як зазначається, 21 березня відкрили офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новою почесною консулкою стала Вікторія Якимова. Її призначення викликало шквал критики.

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Реакція на призначення

Сама Якимова відреагувала на критику та заявила, що після початку повномасштабної війни чимало українців змінили професії та нині активно допомагають державі.

"Подаючи свою кандидатуру на посаду Почесного Консула, я не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом. Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати", написала вона у Facebook.

За даними її сторінки у Facebook, Вікторія Якимова походить з Одеси, а зараз мешкає у місті Ла Романа. Освіту здобувала в Одеському державному економічному університеті.

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Окрім виконання дипломатичних обов’язків, вона працює в компанії v-tersolutions, що спеціалізується на розробці програмних рішень для логістичної сфери.

Під час кар’єри у моделінгу Якимова робила публікації з відвертими фотографіями. У 2022 році в мережі з’явилися її світлини в російському кокошнику, а в березні 2023 року вона коментувала наслідки закриття офісу Google у Росії.