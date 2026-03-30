РФ увеличила количество применений беспилотников на Херсонщине: за неделю почти на 1200 БПЛА, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
На прошлой неделе российские террористы значительно увеличили количество применений БПЛА для атак на Херсонскую область.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
4500 дронов за неделю
Как отмечается, за семь дней оккупанты запустили около 4500 дронов — это почти на 1200 беспилотников больше, чем за предыдущую неделю.
Работа ПВО
Сообщается, что благодаря эффективной работе подразделений Сил обороны более 95% вражеских дронов - сбиты.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
