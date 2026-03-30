РФ увеличила количество применений беспилотников на Херсонщине: за неделю почти на 1200 БПЛА, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе российские террористы значительно увеличили количество применений БПЛА для атак на Херсонскую область.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атаки БПЛА на Херсонскую область

4500 дронов за неделю

Как отмечается, за семь дней оккупанты запустили около 4500 дронов — это почти на 1200 беспилотников больше, чем за предыдущую неделю.

Смотрите также: Оккупанты атаковали с дрона микроавтобус в центре Херсона: тяжело ранен мужчина. ВИДЕО

Работа ПВО

Сообщается, что благодаря эффективной работе подразделений Сил обороны более 95% вражеских дронов - сбиты.

Смотрите также: Россия нанесла удар по гражданским автомобилям в Херсоне: погибла женщина, двое мужчин ранены, один из них — тяжело. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

