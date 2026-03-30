Оккупанты атаковали с дрона микроавтобус в центре Херсона: тяжело ранен мужчина. ВИДЕО
Примерно в 10:20 российские террористы атаковали с помощью дрона микроавтобус в центре Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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В результате вражеского удара 62-летний мужчина получил осколочные ранения лица, живота и ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы.
Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь.
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