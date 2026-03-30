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Новини Відео Обстріли Херсона
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Окупанти атакували з дрона мікроавтобус у середмісті Херсону: важко поранено чоловіка. ВIДЕО

Орієнтовно о 10:20 російські терористи атакували з дрона мікроавтобус у середмісті Херсону.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок ворожого удару 62-річний чоловік дістав уламкові поранення обличчя, живота та ноги, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу.

Читайте: Окупанти обстріляли 38 населених пунктів Херсонщини: 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення

Автор: 

армія рф (21493) обстріл (35056) Херсон (3923) Херсонська область (6818) Херсонський район (959)
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