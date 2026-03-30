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Окупанти атакували з дрона мікроавтобус у середмісті Херсону: важко поранено чоловіка. ВIДЕО
Орієнтовно о 10:20 російські терористи атакували з дрона мікроавтобус у середмісті Херсону.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок ворожого удару 62-річний чоловік дістав уламкові поранення обличчя, живота та ноги, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми.
Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості. Наразі він отримує всю необхідну медичну допомогу.
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