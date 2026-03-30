РФ збільшила кількість застосування безпілотників на Херсонщині: за тиждень майже на 1200 БпЛА, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулого тижня російські терористи суттєво збільшили кількість застосування БпЛА для атак на Херсонську область.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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4500 дронів за тиждень

Як зазначається, за сім днів окупанти запустили близько 4500 дронів - це на майже 1200 безпілотників більше, ніж за попередній тиждень.

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Робота ППО

Повідомляється, що завдяки ефективній роботі підрозділів Сил оборони більш ніж 95% ворожих дронів - подавлено.

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