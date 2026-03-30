РФ збільшила кількість застосування безпілотників на Херсонщині: за тиждень майже на 1200 БпЛА, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулого тижня російські терористи суттєво збільшили кількість застосування БпЛА для атак на Херсонську область.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
4500 дронів за тиждень
Як зазначається, за сім днів окупанти запустили близько 4500 дронів - це на майже 1200 безпілотників більше, ніж за попередній тиждень.
Робота ППО
Повідомляється, що завдяки ефективній роботі підрозділів Сил оборони більш ніж 95% ворожих дронів - подавлено.
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