Дроны-наводчики и маскировка: оккупанты ночью пытаются проникать на украинские позиции

Россияне пытаются проникнуть небольшими группами на территорию 81-й воздушно-десантной Слобожанской бригады, используя дроны-наводчики и средства маскировки.

Оккупанты выдвигаются в темное время суток, используя дроны-наводчики и маскировочные средства, чтобы оставаться незамеченными и избежать прямого контакта с десантниками.

В качестве укрытий россияне используют подвалы, заброшенные и поврежденные дома или блиндажи в серой зоне, по которым успешно отрабатывают экипажи дронов-камикадзе 81-й бригады. Отмечается, что также увеличивается количество вражеских ударных и разведывательных БПЛА.

В связи с улучшением погодных условий противник усиливает разведывательную деятельность с помощью БПЛА для выявления украинских позиций и нанесения ударов по логистическим путям.

Кроме того, враг увеличивает количество так называемых дронов-"жданов" на основных маршрутах движения десантников и смежных подразделений.

"В настоящее время проводятся действия по обнаружению и уничтожению таких средств. Россияне постоянно пытаются увеличить свой наступательный потенциал, накапливаясь в ранее оккупированных городах и селах", — говорится в сообщении.

