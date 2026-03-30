Дрони-поводирі та маскування: окупанти вночі намагаються проникати на українські позиції

Росіяни намагаються інфільтруватись малими групами у простір 81-ої аеромобільної Слобожанської бригади, використовуючи дрони-поводирі та маскувальні засоби.

Про це повідомили на сторінці 81-ї бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти висуваються в темну пору доби, використовуючи дрони-поводирі та маскувальні засоби, щоб залишатись непоміченими й уникнути прямого контакту з десантниками.

Для укриттів росіяни використовують підвали, закинуті й пошкоджені будинки або бліндажі у сірій зоні, по яких вдало відпрацьовують екіпажі дронів-камікадзе 81-ої бригади. Зазначено, що також збільшується кількість ворожих ударних та розвідувальних БПЛА.

У зв’язку з покращенням погодних умов противник посилює розвідувальну діяльність засобами БПЛА для виявлення українських позицій та завдання ударів по логістичних сполученнях.

Крім того, ворог збільшує кількість так званих дронів "ждунів" на основних маршрутах руху десантників та суміжних підрозділів.

"Наразі проводяться дії із виявлення та знищення таких засобів. Росіяни постійно намагаються збільшувати свій наступальний потенціал, накопичуючись у раніше окупованому містах та селах", - йдеться в повідомленні.

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