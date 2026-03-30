Волна "заминирований" в Украине: более тысячи анонимных сообщений, продолжаются проверки

В Украине утром 30 марта фиксируется массовая волна сообщений о заминировании административных зданий, учебных заведений и других учреждений. Под эвакуацию попали школы, центры обслуживания населения и другие общественные объекты в различных городах, в частности в Киеве, Одессе, Львове.

Как сообщают правоохранители, с 11:00 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, банков и учебных заведений начали массово поступать анонимные письма с угрозами, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на 14:50 в полицию поступило 1216 таких сообщений. На данный момент проверено около 20% из них - ни в одном случае информация о заминировании не подтвердилась.

На местах работают взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Проверки проводятся с соблюдением всех процедур безопасности.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к рассылке ложных сообщений. Не исключается, что речь идет об информационно-психологической операции врага.

Граждан призывают сохранять спокойствие, пользоваться только официальной информацией и выполнять требования служб безопасности.

