Новости
Волна "заминирований" в Украине: более тысячи анонимных сообщений, продолжаются проверки

В Украине волна минирований, цель атаки: административные здания, ЦНАПы, школы

В Украине утром 30 марта фиксируется массовая волна сообщений о заминировании административных зданий, учебных заведений и других учреждений. Под эвакуацию попали школы, центры обслуживания населения и другие общественные объекты в различных городах, в частности в Киеве, Одессе, Львове.

Как сообщают правоохранители, с 11:00 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, банков и учебных заведений начали массово поступать анонимные письма с угрозами, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

По состоянию на 14:50 в полицию поступило 1216 таких сообщений. На данный момент проверено около 20% из них - ни в одном случае информация о заминировании не подтвердилась.

На местах работают взрывотехнические службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Проверки проводятся с соблюдением всех процедур безопасности.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к рассылке ложных сообщений. Не исключается, что речь идет об информационно-психологической операции врага.

Граждан призывают сохранять спокойствие, пользоваться только официальной информацией и выполнять требования служб безопасности.

недореформи МОН призвели до того, що в школах анархія та вседозволеність. Вчителів загнали під плінтус яжемамки, адміністрація громад змушує прибирати на "суботніках" толоках. Жодної відповідальності для дітей, крайній дитиноцентризм. То не дивуйтесь "мінуванням", а це ще НУШівці не підросли
30.03.2026 15:19 Ответить
воно так !!! але мінувати може хто завгодно ... наприклад "наші українці" з т.о.т чи кацапи з намацковії ...
30.03.2026 15:28 Ответить
весна прийшла. Мiнуют за гаражам, пiд школами та кущами.)
30.03.2026 15:30 Ответить
У більшості, мінують за традицією совка, під дверима сусідам, у під'їздах, ліфтах, телефонних будках… Бо, через подорожчання бареля нафти, підняли ціни і за користування туалетами ….
30.03.2026 15:51 Ответить
1200 імейлів одночасно? Щодо дитячих садків, полікліник і тд?
Це 100% кацапня - інших варіанті немає.
30.03.2026 16:02 Ответить
Фсбешні дзвонарі та коригувальники-ждуни (безробітні у пошуках ГРОШЕЙ, а не роботи), за наказом бєсєди і оманського паханату, почали гадити Укранцям, на 11 році московської війни!!!
30.03.2026 15:48 Ответить
 
 