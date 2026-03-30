Хвиля "мінувань" в Україні: понад тисячу анонімних повідомлень, тривають перевірки

В Україні зранку 30 березня фіксують масову хвилю повідомлень про замінування адмінбудівель, навчальних закладів та інших установ. Під евакуацію потрапили школи, ЦНАПи та інші громадські об’єкти у різних містах, зокрема у Києві, Одесі, Львові.

Як повідомляють правоохоронці, з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, банків та навчальних закладів почали масово надходити анонімні листи із погрозами, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Станом на 14:50 до поліції надійшло 1216 таких повідомлень. Наразі перевірено близько 20% із них — у жодному випадку інформація про замінування не підтвердилася.

На місцях працюють вибухотехнічні служби, кінологи та слідчо-оперативні групи. Перевірки проводять із дотриманням усіх безпекових процедур.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до розсилки неправдивих повідомлень. Не виключається, що йдеться про інформаційно-психологічну операцію ворога.

Громадян закликають зберігати спокій, користуватися лише офіційною інформацією та виконувати вимоги служб безпеки.

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