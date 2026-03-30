Польская армия может вырасти до 500 тысяч человек вместе с резервистами
Правительство Польши планирует существенно увеличить численность своих вооруженных сил в ближайшие годы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра обороны Польши Станислава Взёнтека для польских СМИ.
По словам чиновника, стратегической целью является формирование армии, которая вместе с резервистами будет насчитывать до 500 тысяч человек. Такой подход должен усилить обороноспособность страны и подготовить ее к возможным угрозам в будущем.
Планы по увеличению численности армии Польши
"Мы предполагаем, что армия будет насчитывать 500 тысяч военных — среди которых 300 тысяч профессиональных военных и еще 200 тысяч резервистов, которые будут запасом на случай чрезвычайной ситуации", — отметил Станислав Взёнтек.
В Министерстве обороны Польши подчеркивают, что такая модель позволит совместить постоянную боевую готовность с возможностью быстрого наращивания сил в случае необходимости. Особое внимание планируют уделять подготовке резервистов и их интеграции в структуру вооруженных сил.
Сроки реализации и стратегические цели
Достичь запланированных показателей Польша рассчитывает в период между 2030 и 2035 годами. Правительство считает, что постепенное увеличение численности войск должно происходить параллельно с модернизацией техники и повышением уровня подготовки военных.
Расширение армии является частью более широкой стратегии укрепления национальной безопасности и адаптации к новым вызовам в сфере обороны в Европе.
- Варшава не впервые заявляет об усилении своей обороноспособности. Ранее в Польше сообщили о завершении разработки собственного ударного дрона-камикадзе, который должен стать аналогом иранских беспилотников типа "Шахед".
Варшава вочевидь розраховує на те, що потужні збройні сили дозволять їй не лише підвищити власну обороноздатність, але й стати важливим гравцем у своєму регіоні.
Але, що найважливіше, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі серйозно побоюються, що російська армія може розпочати війну вже на її території.
Однак у модернізації системи національної оборони влада стикається з великими проблемами - від нестачі людей для несення служби та виробництва озброєнь до старіючої військової промисловості та значного навантаження на економіку.
Ще один великий постачальник озброєнь для Польщі - Південна Корея. Варшава уклала з Сеулом рамкові угоди про закупівлю 648 самохідних гаубиць K9 Thunder та 980 танків K2 Black Panther. Частину з цих систем вироблять у Польщі.
Так само в Республіці Корея поляки купили 48 навчально-бойових літаків FA-50.
А ще Польща придбала у Великої Британії три фрегати класу "Мечник".
У 2023 році Польща також уклала рамкову угоду про постачання чергових 486 пускових установок, однак, хоча з тих пір минуло вже чимало часу, виконавчий договір підписаний так і не був.
Придбання додаткових елементів американської ракетної артилерії дальнього радіуса дії застрягло, оскільки Польща досі не отримала згоди США на виробництво ракет на берегах Вісли.
Польща хоче, щоб угода про придбання американських пускових установок давала Польщі право самостійно виробляти до них **********.
У червні 2024 року Lockheed Martin декларувала намір передати полякам технологію і запустити до 2026 року в Польщі виробництво ракет GMLRS. Нічого подібного, однак, не сталося.
Як стало відомо, завод з випуску американських ракет буде побудований у Німеччині.
Про те, наскільки це питання критично важливе, свідчить казус України, яка, володіючи HIMARS, у питанні вибору цілей залежить від Вашингтона.
Польща відповідно до угоди від 29 грудня 2025 року буде виробляти власні ракети CGR-080 калібру 239 мм і братиме участь у розробці нових типів ракет для K239/Homar-K. Прийнятий графік передбачає, що перші польські ракети залишать заводський конвеєр у 2030 році.
Розміщення виробництва ракет у Польщі дуже важливо - це, зокрема, сигнал для сусідніх країн.
Прикладом може слугувати купівля системи K239 Норвегією - одним із аргументів на користь вибору південнокорейської зброї у цьому випадку було те, що виробництво ракет планується запустити на території географічно не надто віддаленої союзної держави.
Ці тенденції вже закріплені в конкретних угодах: ракети для норвезьких пускових установок вирішено виробляти у Польщі.