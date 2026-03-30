Польская армия может вырасти до 500 тысяч человек вместе с резервистами

Правительство Польши планирует существенно увеличить численность своих вооруженных сил в ближайшие годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью заместителя министра обороны Польши Станислава Взёнтека для польских СМИ.

По словам чиновника, стратегической целью является формирование армии, которая вместе с резервистами будет насчитывать до 500 тысяч человек. Такой подход должен усилить обороноспособность страны и подготовить ее к возможным угрозам в будущем.

Планы по увеличению численности армии Польши

"Мы предполагаем, что армия будет насчитывать 500 тысяч военных — среди которых 300 тысяч профессиональных военных и еще 200 тысяч резервистов, которые будут запасом на случай чрезвычайной ситуации", — отметил Станислав Взёнтек.

В Министерстве обороны Польши подчеркивают, что такая модель позволит совместить постоянную боевую готовность с возможностью быстрого наращивания сил в случае необходимости. Особое внимание планируют уделять подготовке резервистов и их интеграции в структуру вооруженных сил.

Сроки реализации и стратегические цели

Достичь запланированных показателей Польша рассчитывает в период между 2030 и 2035 годами. Правительство считает, что постепенное увеличение численности войск должно происходить параллельно с модернизацией техники и повышением уровня подготовки военных.

Расширение армии является частью более широкой стратегии укрепления национальной безопасности и адаптации к новым вызовам в сфере обороны в Европе.

Варшава не впервые заявляет об усилении своей обороноспособности. Ранее в Польше сообщили о завершении разработки собственного ударного дрона-камикадзе, который должен стать аналогом иранских беспилотников типа "Шахед".

