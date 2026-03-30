Польська армія може зрости до 500 тисяч разом із резервістами

Уряд Польщі планує суттєво збільшити чисельність своїх збройних сил у найближчі роки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника міністра оборони Польщі Станіслава Взьонтека для польських ЗМІ.

За словами посадовця, стратегічною метою є формування армії, яка разом із резервістами налічуватиме до 500 тисяч осіб. Такий підхід має посилити обороноздатність країни та підготувати її до можливих загроз у майбутньому.

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Плани збільшення чисельності армії Польщі

"Ми закладаємо, що армія налічуватиме 500 тисяч військових — серед яких 300 тисяч професійних військових і ще 200 тисяч резервістів, які будуть запасом на випадок надзвичайної ситуації", — зазначив Станіслав Взьонтек.

У Міністерстві оборони Польщі підкреслюють, що така модель дозволить поєднати постійну бойову готовність із можливістю швидкого нарощування сил у разі потреби. Особливу увагу планують приділяти підготовці резервістів та їхній інтеграції у структуру збройних сил.

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Терміни реалізації та стратегічні цілі

Досягти запланованих показників Польща розраховує у період між 2030 і 2035 роками. Уряд вважає, що поступове збільшення чисельності війська має відбуватися паралельно з модернізацією техніки та підвищенням рівня підготовки військових.

Розширення армії є частиною ширшої стратегії зміцнення національної безпеки та адаптації до нових викликів у сфері оборони в Європі.

Варшава не вперше заявляє про посилення своєї обороноздатності. Раніше у Польщі повідомили про завершення розробки власного ударного дрона-камікадзе, що має стати аналогом іранських безпілотників типу "Шахед".

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