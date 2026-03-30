Польська армія може зрости до 500 тисяч разом із резервістами
Уряд Польщі планує суттєво збільшити чисельність своїх збройних сил у найближчі роки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю заступника міністра оборони Польщі Станіслава Взьонтека для польських ЗМІ.
За словами посадовця, стратегічною метою є формування армії, яка разом із резервістами налічуватиме до 500 тисяч осіб. Такий підхід має посилити обороноздатність країни та підготувати її до можливих загроз у майбутньому.
Плани збільшення чисельності армії Польщі
"Ми закладаємо, що армія налічуватиме 500 тисяч військових — серед яких 300 тисяч професійних військових і ще 200 тисяч резервістів, які будуть запасом на випадок надзвичайної ситуації", — зазначив Станіслав Взьонтек.
У Міністерстві оборони Польщі підкреслюють, що така модель дозволить поєднати постійну бойову готовність із можливістю швидкого нарощування сил у разі потреби. Особливу увагу планують приділяти підготовці резервістів та їхній інтеграції у структуру збройних сил.
Терміни реалізації та стратегічні цілі
Досягти запланованих показників Польща розраховує у період між 2030 і 2035 роками. Уряд вважає, що поступове збільшення чисельності війська має відбуватися паралельно з модернізацією техніки та підвищенням рівня підготовки військових.
Розширення армії є частиною ширшої стратегії зміцнення національної безпеки та адаптації до нових викликів у сфері оборони в Європі.
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