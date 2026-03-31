РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10363 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
343 3

ПВО Украины уничтожила 267 российских БПЛА из 289, - Воздушные силы

С вечера 30 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины 289 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Отмечается, что около 200 из них — "шахеды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пуски зафиксированы с таких направлений, как:

  • Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в шести локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

Автор: 

беспилотник (4972) ПВО (3536) Воздушные силы (2994)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці ППО!
А порт Усть-Луга в росії знову пошкоджено під час нічної атаки безпілотників.
показать весь комментарий
31.03.2026 08:12 Ответить
у мене ще літають
показать весь комментарий
31.03.2026 08:16 Ответить
Коли вже нарешті рознесуть той завод в єлабузі ,прокляті татари яких московити окупували і знищували клепають шахеди для терору проти України.
показать весь комментарий
31.03.2026 08:19 Ответить
 
 