ПВО Украины уничтожила 267 российских БПЛА из 289, - Воздушные силы

С вечера 30 марта российские оккупанты атаковали территорию Украины 289 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Отмечается, что около 200 из них — "шахеды".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Пуски зафиксированы с таких направлений, как:

Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 267 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в шести локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.

