ППО України знищила 267 російських БпЛА з 289, - Повітряні сили
З вечора 30 березня російські окупанти атакували територію України 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Зазначається, що близько 200 із них – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Пуски зафіксовані з таких напрямків, як:
- Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
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