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Новини Результат роботи ППО
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ППО України знищила 267 російських БпЛА з 289, - Повітряні сили

З вечора 30 березня російські окупанти атакували територію України 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Зазначається,  що близько 200 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски зафіксовані з таких напрямків, як:

  • Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Результат роботи ППО 31 травня

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

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безпілотник БпЛА (6100) ППО (4262) Повітряні сили (3539)
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