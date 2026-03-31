РФ усилила обстрелы Запорожской области: более 1100 ударов за сутки

В Запорожской области зафиксирован резкий рост интенсивности российских атак — за последние сутки регион подвергся более чем 1100 ударам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

"За последние сутки зафиксирован печальный антирекорд — по 43 населенным пунктам области россияне нанесли 1121 удар. Большинство — беспилотниками — 853 БПЛА различных типов запустили на нашу землю", — говорится в сообщении.

В результате атак в Запорожском районе получили ранения мужчины 40 и 77 лет.

"Дроны остаются наиболее часто используемым вооружением — они составляют от 60 до 70% всех обстрелов.

Также враг часто использует артиллерию — по прифронтовым населенным пунктам наносится до 200 ударов в день", — отметил Федоров.

Обстрелы области

Войска РФ нанесли 25 авиаударов по Благодатному, Заливному, Марьяновке, Орехову, Преображенке, Малой Токмачке, Новоселовке, Широкому, Чаривному, Воздвижке, Долинке, Бабашам, Егоровке, Гуляйпольскому и Доброполью. А также:

853 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Беленькое, Григоровку, Ясную Поляну, Червоноднепровку, Кущевое, Каневское, Новоалександровку, Максимовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Мирное, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Балабиному, Лукьяновскому, Новоандреевке, Новоселовке и Верхней Терсе.

238 артиллерийских ударов пришлось на Григоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Мирное, Горькое, Староукраинку, Варваровку и Доброполье.

