РФ посилила обстріли Запорізької області: понад 1100 ударів за добу

У Запорізькій області зафіксовано різке зростання інтенсивності російських атак - минулої доби регіон зазнав понад 1100 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Минулої доби зафіксований сумний антирекорд - по 43 населеним пунктам області росіяни нанесли - 1121 удар. Більшість - безпілотниками - 853 БпЛА різних типів запустили на нашу землю", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атак Запорізькому району дістали поранення чоловіки 40 та 77 років.

"Дрони залишаються найбільш часто використовуваним озброєнням - вони складають від 60 до 70% усіх обстрілів.

Також ворог часто використовує артилерію - по прифронтових населених пунктах від 200 ударів на день", - зазначив Федоров.

Обстріли області

Війська РФ здійснили 25 авіаударів по Благодатному, Заливному, Мар'янівці, Оріхову, Преображенці, Малій Токмачці, Новоселівці, Широкому, Чарівному, Воздвижівці, Долинці, Бабашах, Єгорівці, Гуляйпільському та Добропіллю. А також:

853 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Григорівку, Ясну Поляну, Червонодніпровку, Кущове, Канівське, Новоолександрівку, Максимівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Мирне, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Балабиному, Лук’янівському, Новоандріївці, Новоселівці та Верхній Терсі.

238 артударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Мирному, Гіркому, Староукраїнці, Варварівці та Добропіллю.

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