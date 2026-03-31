Киевлянке, которая содержала волка и лису в квартире, сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. ФОТО

В Киеве 56-летней жительнице Оболонского района сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными после того, как в её квартире были обнаружены волк, лиса и собаки.

По данным следствия, женщина в течение длительного времени содержала в жилом помещении диких и домашних животных вместе, что создавало опасные условия. В частности, волк находился в тесной клетке, что подтверждают видео, опубликованные самой подозреваемой в соцсетях.

Читайте: Избиение лошадей на фестивале на Прикарпатье: полиция открыла уголовное производство. ВИДЕО

Что известно

В декабре 2025 года волк напал на владелицу, травмировав ей руку и бедро. После этого женщина обратилась к зоозащитникам, которые изъяли животное.

Параллельно правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Во время обыска в квартире обнаружили мертвую лису. По заключению экспертов, на ее теле зафиксированы повреждения легкой и средней тяжести.

Читайте также: Зоозащитники обвинили владельца экопарка под Харьковом в жестоком обращении с животными после обстрела РФ

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Следователи также устанавливают происхождение диких животных, которых содержала подозреваемая. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный мужчина привязал собаку к мототрактору и тащил по дороге на Закарпатье: возбуждено уголовное дело. ФОТОрепортаж