Киевлянке, которая содержала волка и лису в квартире, сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. ФОТО

Киевлянку подозревают в жестоком обращении с дикими животными

В Киеве 56-летней жительнице Оболонского района сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными после того, как в её квартире были обнаружены волк, лиса и собаки.

По данным следствия, женщина в течение длительного времени содержала в жилом помещении диких и домашних животных вместе, что создавало опасные условия. В частности, волк находился в тесной клетке, что подтверждают видео, опубликованные самой подозреваемой в соцсетях.

Что известно

В декабре 2025 года волк напал на владелицу, травмировав ей руку и бедро. После этого женщина обратилась к зоозащитникам, которые изъяли животное.

Параллельно правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.

Во время обыска в квартире обнаружили мертвую лису. По заключению экспертов, на ее теле зафиксированы повреждения легкой и средней тяжести.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Следователи также устанавливают происхождение диких животных, которых содержала подозреваемая. Досудебное расследование продолжается.

В соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бідні звірі - по звірячому до них відносилися!
31.03.2026 15:44
по-людські.
31.03.2026 15:58
Ви уявляєте як жилось в клітках диким тваринам ?
31.03.2026 15:59
А саму мешканку никто не хочет проверить на предмет наличия болезни головы,может человек нуждается в помощи и присмотре,а потом уже подумаете о лисицах и волках.
31.03.2026 15:53
Так звичайно , шо там відхилення психічне. А скількі таких по країні ? Особливо тих , хто заробляє гроші на розведенні , або на метровому ланцюгу по коліна в воді в дярявій буді. Треба закони та зоополіція. Інакше це дике племʼя ніколи не зупиниться.
31.03.2026 16:01
 
 