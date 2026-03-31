Киевлянке, которая содержала волка и лису в квартире, сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными. ФОТО
В Киеве 56-летней жительнице Оболонского района сообщили о подозрении в жестоком обращении с животными после того, как в её квартире были обнаружены волк, лиса и собаки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, женщина в течение длительного времени содержала в жилом помещении диких и домашних животных вместе, что создавало опасные условия. В частности, волк находился в тесной клетке, что подтверждают видео, опубликованные самой подозреваемой в соцсетях.
Что известно
В декабре 2025 года волк напал на владелицу, травмировав ей руку и бедро. После этого женщина обратилась к зоозащитникам, которые изъяли животное.
Параллельно правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.
Во время обыска в квартире обнаружили мертвую лису. По заключению экспертов, на ее теле зафиксированы повреждения легкой и средней тяжести.
В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Следователи также устанавливают происхождение диких животных, которых содержала подозреваемая. Досудебное расследование продолжается.
В соответствии с Конституцией Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
