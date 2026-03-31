Киянці, яка утримувала вовка і лисицю у квартирі, повідомили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами. ФОТО

У Києві 56-річній мешканці Оболонського району повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами після утримання у квартирі вовка, лисиці та собак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, жінка протягом тривалого часу утримувала у житловому приміщенні диких і домашніх тварин разом, що створювало небезпечні умови. Зокрема, вовк перебував у тісній клітці, що підтверджують відео, оприлюднені самою підозрюваною у соцмережах.

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Що відомо

У грудні 2025 року вовк напав на власницю, травмувавши їй руку та стегно. Після цього жінка звернулася до зоозахисників, які вилучили тварину.

Паралельно правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Під час обшуку у квартирі виявили мертву лисицю. За висновками експертів, на її тілі зафіксовано ушкодження легкої та середньої тяжкості.

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Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Слідчі також встановлюють походження диких тварин, яких утримувала підозрювана. Досудове розслідування триває.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

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