В Праге задержали подозреваемого в нападении на "Российский дом": иностранец сам сдался полиции

"Русский дом" в Праге забросали коктейлями Молотова

В чешской Праге задержали подозреваемого в нападении на здание "Российского дома" вечером 26 марта. Мужчина сам явился в полицию и признался.

Об этом сообщила чешская полиция.

Детали

По данным полиции, подозреваемый самостоятельно явился к правоохранителям и признался в нападении на "Российский дом". Гражданство задержанного не уточняется.

Мужчина рассказал, что планировал нападение с лета 2025 года. Другие детали пока неизвестны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества. 

Что предшествовало?

  • Ранее неизвестные забросали "коктейлями Молотова" здание российского центра науки и культуры в Праге.
  • Директор российского центра науки и культуры Игорь Гиренко связывал нападение с запланированным мероприятием в рамках дней российской культуры.
  • Центры "Российский дом" за рубежом работают под управлением "Россотрудничества". В то же время Чехия не признает дипломатический статус этого здания.

Перед такими будівлями треба підганяти бусік з радіокерованою туреллю. І сидячи десь в іспанії з геймпадом перед 70-дюймовим тв розважатись... 😁😁😁
31.03.2026 16:15 Ответить
От дурень...
Тепер же "награда найдьот гєроя".
31.03.2026 16:16 Ответить
Скоріше за все заплатили, щоб сказав що треба про кого треба.
Скабєєва розкаже
31.03.2026 16:30 Ответить
дать награду и опустить с почестями
31.03.2026 16:41 Ответить
 
 