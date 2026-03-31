В Праге задержали подозреваемого в нападении на "Российский дом": иностранец сам сдался полиции
В чешской Праге задержали подозреваемого в нападении на здание "Российского дома" вечером 26 марта. Мужчина сам явился в полицию и признался.
Об этом сообщила чешская полиция, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По данным полиции, подозреваемый самостоятельно явился к правоохранителям и признался в нападении на "Российский дом". Гражданство задержанного не уточняется.
Мужчина рассказал, что планировал нападение с лета 2025 года. Другие детали пока неизвестны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о повреждении чужого имущества.
Что предшествовало?
- Ранее неизвестные забросали "коктейлями Молотова" здание российского центра науки и культуры в Праге.
- Директор российского центра науки и культуры Игорь Гиренко связывал нападение с запланированным мероприятием в рамках дней российской культуры.
- Центры "Российский дом" за рубежом работают под управлением "Россотрудничества". В то же время Чехия не признает дипломатический статус этого здания.
Тепер же "награда найдьот гєроя".
Скабєєва розкаже