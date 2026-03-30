Поджог оборонного завода в Чехии: задержан пятый подозреваемый

Чешские правоохранительные органы задержали пятого подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар в понедельник во время визита в Словакию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наNovinky.

Задержан еще один подозреваемый

Министр отметил, что "на месте происшествия было гораздо больше преступников". На данный момент арестованы пять человек.

Полиция и прокуратура впоследствии подтвердили арест пятого подозреваемого, отметив, что это произошло в воскресенье, 29 марта.

Что предшествовало?

  • В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
  • Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
  • Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что , несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.
  • В субботу, 28 марта, чешская полиция задержала четвертого человека, подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице. Накануне были задержаны три подозреваемых. 

там ще шостий був ,шукайте
30.03.2026 17:12 Ответить
Їх приблизно 150 млн залишилось, але майже всі за поребриком.
30.03.2026 18:45 Ответить
Тут вже писали що завод спалили пропалестинці. Чехи почали виправдовуватися і канючити що не постачають зброю Ізраїлю. Тобто фактично встали на коліна і почали благати про пощаду.
30.03.2026 19:20 Ответить
 
 