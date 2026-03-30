Поджог оборонного завода в Чехии: задержан пятый подозреваемый

Чешские правоохранительные органы задержали пятого подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице.

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар в понедельник во время визита в Словакию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наNovinky.

Задержан еще один подозреваемый

Министр отметил, что "на месте происшествия было гораздо больше преступников". На данный момент арестованы пять человек.

Полиция и прокуратура впоследствии подтвердили арест пятого подозреваемого, отметив, что это произошло в воскресенье, 29 марта.

Что предшествовало?

В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что , несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

В субботу, 28 марта, чешская полиция задержала четвертого человека, подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице. Накануне были задержаны три подозреваемых.

