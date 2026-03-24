Трех подозреваемых в поджоге оборонного завода в Чехии арестовали

Полиция Чехии арестовала трех подозреваемых в поджоге склада оружейного завода LPP Holding в Пардубице, среди них — граждане Чехии и США.

Об этом пишет České noviny, передает Цензор.НЕТ.

Арест

Об аресте одного из подозреваемых в поджоге сообщалось ранее. Его задержание произошло на территории Словакии.

В полиции добавили, что работают над экстрадицией подозреваемого. Двух других задержали в Чехии.

"Среди задержанных есть граждане Чехии и США. Мы продолжаем интенсивно работать над задержанием остальных подозреваемых, в том числе в сотрудничестве с иностранными партнерами", — говорится в сообщении.

Угрозы от группировки

Группировка Earthquake Faction, взявшая на себя ответственность за поджог оборонного предприятия, угрожает опубликовать конфиденциальные документы. Она выдвинула ультиматум компании LPP Holding до 20 апреля.

До этого дня компания должна опубликовать заявление, в котором прекращает сотрудничество с израильской компанией Elbit Systems и осуждает военную операцию Израиля в Секторе Газа и оккупацию Палестины.

Между тем в компании LPP Holding заявили, что на предприятии, где произошел пожар, "никогда не производились израильские беспилотники".

Что предшествовало?

В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт, после того как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на целенаправленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

