Трьох підозрюваних у підпалі оборонного заводу в Чехії заарештували

Поліція Чехії заарештувала трьох підозрюваних у підпалі складу збройного заводу LPP Holding в Пардубіце, серед них –– громадяни Чехії та США.

Про це пишуть České noviny, передає Цензор.НЕТ.

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Арешт

Про арешт одного із підозрюваних у підпалі повідомлялося раніше. Його затримання відбувалося на території Словаччини.

У поліції додали, що працюють над екстрадицією підозрюваного. Інших двох затримали в Чехії.

"Серед затриманих є громадяни Чехії та США. Ми продовжуємо інтенсивно працювати над затриманням решти підозрюваних, також у співпраці з іноземними партнерами", - йдеться у повідомленні.

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Погрози від угруповання

Угруповання Earthquake Faction, яке взяло на себе відповідальність за підпал оборонного підприємства, погрожує опублікувати конфіденційні документи. Воно висунуло ультиматум підприємству LPP Holding до 20 квітня.

До того дня компанія має опублікувати заяву, що припиняє співпрацю з ізраїльською компанією Elbit Systems та засуджує військову операцію Ізраїлю у Секторі Гази та окупацію Палестини.

Тим часом у компанії LPP Holding заявили, що на підприємстві, де сталася пожежа, "ніколи не вироблялися ізраїльські безпілотники".

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Що передувало?

У ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що Попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

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