Новости Пожар на оборонном предприятии Чехии
Поджог оборонного завода в Чехии: полиция задержала четвертого подозреваемого

Чешская полиция задержала четвертого подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице. 

Об этом полиция Чехии сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан еще один подозреваемый 

"Следователи из NCTEKK (Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. — Ред.) задержали и впоследствии взяли под стражу четвертого человека, который является еще одним подозреваемым в террористическом нападении в Пардубице… Поиски остальных исполнителей продолжаются", — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый имеет чешское гражданство.

Что предшествовало?

  • В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт после того, как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
  • Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
  • Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

Охороняти заводи не пробували?
28.03.2026 21:45 Ответить
Тепер будуть
28.03.2026 21:48 Ответить
Не факт .
28.03.2026 22:19 Ответить
Завербувала фсб у Телегарам ?
Нє ?
28.03.2026 22:07 Ответить
Шукайте рублі в трусах - одразу під кокошником.
28.03.2026 22:10 Ответить
 
 