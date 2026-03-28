Поджог оборонного завода в Чехии: полиция задержала четвертого подозреваемого

Чешская полиция задержала четвертого подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице.

Об этом полиция Чехии сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан еще один подозреваемый

"Следователи из NCTEKK (Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. — Ред.) задержали и впоследствии взяли под стражу четвертого человека, который является еще одним подозреваемым в террористическом нападении в Пардубице… Поиски остальных исполнителей продолжаются", — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что подозреваемый имеет чешское гражданство.

Что предшествовало?

В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт после того, как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.

Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.

Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.

