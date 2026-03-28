Поджог оборонного завода в Чехии: полиция задержала четвертого подозреваемого
Чешская полиция задержала четвертого подозреваемого в причастности к поджогу помещений оружейной компании LPP Holding в Пардубице.
Об этом полиция Чехии сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Задержан еще один подозреваемый
"Следователи из NCTEKK (Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью. — Ред.) задержали и впоследствии взяли под стражу четвертого человека, который является еще одним подозреваемым в террористическом нападении в Пардубице… Поиски остальных исполнителей продолжаются", — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что подозреваемый имеет чешское гражданство.
Что предшествовало?
- В ночь на 20 марта в Чехии произошел пожар на одном из предприятий оборонного комплекса LPP Holding. Чешская полиция расследует инцидент как теракт после того, как антиизраильская группировка взяла на себя ответственность.
- Лидер инициативы Dárek pro Putina ("Подарок для Путина") Мартин Ондрачек сообщил, что пожар на одном из предприятий чешского оборонного комплекса LPP Holding не повлияет на поставки дронов в Украину, в частности партии, сбор которой должен был завершиться в воскресенье.
- Основатель компании Archer Александр Яременко сообщил, что, несмотря на умышленный поджог предприятия Archer-LPP в Чехии, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция будет отгружена вовремя.
