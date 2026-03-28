Підпал оборонного заводу в Чехії: поліція затримала четверту підозрювану особу

Чеська поліція затримала четверту особу, підозрювану в причетності до підпалу приміщень збройової компанії LPP Holding в Пардубіце.

Про це поліція Чехії повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано ще одну підозрювану особу

"Слідчі з NCTEKK (Національного центру боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю, - ред.) затримали та згодом взяли під варту четверту особу, яка є ще одним підозрюваним у терористичному нападі в Пардубіце… Пошуки решти виконавців тривають", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що підозрювана особа має чеське громадянство.

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Що передувало?

У ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

Засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

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