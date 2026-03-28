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Новини Пожежа на оборонному підприємстві Чехії
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Підпал оборонного заводу в Чехії: поліція затримала четверту підозрювану особу

Розслідування підпалу на чеському оборонному заводі: затримано четверту підозрювану особу

Чеська поліція затримала четверту особу, підозрювану в причетності до підпалу приміщень збройової компанії LPP Holding в Пардубіце. 

Про це поліція Чехії повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано ще одну підозрювану особу 

"Слідчі з NCTEKK (Національного центру боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю, - ред.) затримали та згодом взяли під варту четверту особу, яка є ще одним підозрюваним у терористичному нападі в Пардубіце… Пошуки решти виконавців тривають", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що підозрювана особа має чеське громадянство.

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Що передувало?

  • У ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.
  • лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.
  • Засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

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затримання (4330) підпал (776) пожежа (4516) Чехія (1849)
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Топ коментарі
+6
Здорова реакція органів безпеки Чехії, на злочинні дії московської агентури!!!
А зеленський таких московитів та їх агентів ,навпаки, рятує і відпускає на московію!!! Як то симоненко, бай, мехеда, деркач, вагнерівці, беркутню, …
Ось така Оманська свора, сидить прямо в хаті!!,
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28.03.2026 22:41 Відповісти
+5
Охороняти заводи не пробували?
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28.03.2026 21:45 Відповісти
+2
Тепер будуть
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28.03.2026 21:48 Відповісти

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