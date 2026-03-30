Підпал оборонного заводу в Чехії: затримано п’ятого підозрюваного

Чеські правоохоронці затримали п'яту особу, підозрювану в причетності до підпалу приміщень збройової компанії LPP Holding в Пардубіце.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар у понеділок під час відвідання Словаччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Novinky.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Затримано ще одного підозрюваного

Міністр зазначив, що "на місці події було набагато більше злочинців". Станом на зараз заарештовано п'ятьох осіб.

Поліція та прокуратура згодом підтвердили арешт п'ятого підозрюваного, зазначивши, що це відбулося в неділю, 29 березня.

Читайте також: Трьох підозрюваних у підпалі оборонного заводу в Чехії заарештували

Що передувало?

У ніч на 20 березня у Чехії сталася пожежа на одному з підприємств оборонного комплексу LPP Holding. Чеська поліція розслідує інцидент як теракт, після того, як антиізраїльське угруповання взяло на себе відповідальність.

Лідер ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для Путіна") Мартін Ондрачек повідомляв, що пожежа на одному з підприємств чеського оборонного комплексу LPP Holding не вплине на постачання Україні дронів, зокрема партії, збір на яку мали закрити в неділю.

Засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив, що попри цілеспрямований підпал підприємства Archer-LPP у Чехії, всі договірні зобовʼязання будуть виконані, а продукція буде відвантажена вчасно.

У суботу, 28 березня, чеська поліція затримала четверту особу, підозрювану в причетності до підпалу приміщень збройової компанії LPP Holding в Пардубіце. Напередодні було затримано трьох підозрюваних осіб.

Читайте також: Підпал оборонного заводу в Чехії: поліція затримала четверту підозрювану особу