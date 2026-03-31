У Празі затримали підозрюваного в нападі на "Російський дім": іноземець сам здався поліції

У чеській Празі затримали підозрюваного в нападі на будівлю "Російського дому" увечері 26 березня. Чоловік сам прийшов до поліції та зізнався.

Про це повідомила чеська поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За даними поліції, підозрюваний самостійно з’явився до правоохоронців і зізнався в нападі на "Російський дім". Громадянство затриманого не уточнюється.

Чоловік розповів, що планував напад із літа 2025 року. Інші деталі поки що невідомі. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про пошкодження чужого майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпал оборонного заводу в Чехії: затримано п’ятого підозрюваного

Що передувало?

Раніше невідомі закидали "коктейлями Молотова" будівлю російського центру науки й культури у Празі.

Директор російського центру науки й культури Ігор Гіренко пов’язував напад із запланованим заходом до днів російської культури.

Центри "Російський дім" за кордоном працюють під управлінням "Росспівробітництва". Водночас Чехія не визнає дипломатичного статусу цієї будівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невідомий закидав коктейлями молотова "Російський дім" у Празі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж