С начала суток на фронте - 88 боевых столкновений: Силы обороны отражают вражеские штурмы на ряде направлений, - Генштаб
С начала суток 31 марта 2026 года на фронте уже произошло 88 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты: Будки, Ходино, Бачевск, Рыжовка, Рогизное, Уланово, Винторовка, Кренидовка, Малушино, Отруба; Логи, Сергиевское - на Черниговщине.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых - с применением РСЗО.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Волчанских Хуторов и Охримовки. Одна вражеская атака продолжается.
На Купянском направлении противник один раз проводил штурмовые действия в районах Новой Кругляковки.
Обстановка на Востоке
- По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
- На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Резниковки и Рай-Александровки.
- На Краматорском направлении оккупанты один раз пытались продвигаться в сторону Константиновки.
- На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Софиевка, Иванополье, Ильиновка, Плещиевка, Русин Яр, Николайполье и Константиновка. Три вражеские атаки продолжаются.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 44 раза пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее, Ореховое и Филия. Три штурмовые операции врага продолжаются.
Обстановка на юге
- На Александровском направлении враг семь раз атаковал в сторону Ривнополья, Александрограда, Приволья, Новониколаевки, Нового Запорожья. Три вражеских штурма продолжаются.
- На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в сторону позиций наших защитников в районах Ривнополья, Оленоконстантиновки, Зализнычного, Гуляйполя, Мирного. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Егоровка, Долинка, Копани, Крыновка.
- На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Микильского, Веселянки, Новооленовки. Штурмовых действий не проводил.
- На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались атаковать в районе острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
"Украинские войска истощают противника вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.
