Российские войска увеличили применение дронов на фронте, - Зеленский

На поле боя российская армия расширила применение дронов, однако сократила участие личного состава из-за его подготовки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам во время Бучанского саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается усиления на направлении Покровска и в целом на южном направлении – оно есть. Есть изменения в погоде, мы понимаем, больше применений дронов, но мы видим меньше применения в отношении людей. Считаем, что у врага есть вопросы. Есть вопросы по подготовке личного состава", – сказал глава государства.

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский добавил, что ситуация находится под контролем.

Президент сообщил, что потери россиян в период с 1 января по 26 марта составили 89 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными.

По словам Зеленского, РФ планировала мобилизовать к 2026 году 409 тыс. человек, из них удалось мобилизовать 20−22%. По состоянию на март — это 80 тыс.

