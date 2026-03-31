Российские войска увеличили применение дронов на фронте, - Зеленский
На поле боя российская армия расширила применение дронов, однако сократила участие личного состава из-за его подготовки.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам во время Бучанского саммита, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается усиления на направлении Покровска и в целом на южном направлении – оно есть. Есть изменения в погоде, мы понимаем, больше применений дронов, но мы видим меньше применения в отношении людей. Считаем, что у врага есть вопросы. Есть вопросы по подготовке личного состава", – сказал глава государства.
Говоря о ситуации на фронте, Зеленский добавил, что ситуация находится под контролем.
Президент сообщил, что потери россиян в период с 1 января по 26 марта составили 89 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными.
По словам Зеленского, РФ планировала мобилизовать к 2026 году 409 тыс. человек, из них удалось мобилизовать 20−22%. По состоянию на март — это 80 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Настільки контрольвана впродовж останніх двох років (як "Сирок" став Головнокомандувачем і почав це заявляти щоразу), що міста, які були (на той час) в глибокому тилу тепер страждають від КАБів, ФПВ чи взагалі артилерійських чи мінометних обстрілів. А ті, що були тоді на лінії фронту - або зруйновані вщент, або в "сірій зоні", або вже окуповані рашистами.
Побачив у Д. Чекалкина і зрозумів, що це співпадає з моїм розумінням теперешнього стану речей:
