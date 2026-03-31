РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15360 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
525 8

Российские войска увеличили применение дронов на фронте, - Зеленский

На поле боя российская армия расширила применение дронов, однако сократила участие личного состава из-за его подготовки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам во время Бучанского саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Что касается усиления на направлении Покровска и в целом на южном направлении – оно есть. Есть изменения в погоде, мы понимаем, больше применений дронов, но мы видим меньше применения в отношении людей. Считаем, что у врага есть вопросы. Есть вопросы по подготовке личного состава", – сказал глава государства.

Говоря о ситуации на фронте, Зеленский добавил, что ситуация находится под контролем.

Президент сообщил, что потери россиян в период с 1 января по 26 марта составили 89 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными.

По словам Зеленского, РФ планировала мобилизовать к 2026 году 409 тыс. человек, из них удалось мобилизовать 20−22%. По состоянию на март — это 80 тыс.

Автор: 

армия РФ (22299) Зеленский Владимир (23826) дроны (6647) война в Украине (7952)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** двушкі в Київ не відправляє, напевно тому у москалоти дронів більшає ...
показать весь комментарий
31.03.2026 18:54 Ответить
Зато Украина увеличила обороноспособность Дубайщины, Катарожья и Иордана. Приоритеты.
показать весь комментарий
31.03.2026 18:59 Ответить
"...Зеленський додав, що ситуація контрольована." Джерело: https://censor.net/ua/n3608161

Настільки контрольвана впродовж останніх двох років (як "Сирок" став Головнокомандувачем і почав це заявляти щоразу), що міста, які були (на той час) в глибокому тилу тепер страждають від КАБів, ФПВ чи взагалі артилерійських чи мінометних обстрілів. А ті, що були тоді на лінії фронту - або зруйновані вщент, або в "сірій зоні", або вже окуповані рашистами.

Побачив у Д. Чекалкина і зрозумів, що це співпадає з моїм розумінням теперешнього стану речей:
https://t.me/dmytro_chekalkyn/9269
показать весь комментарий
31.03.2026 19:10 Ответить
А я збільшив удари балістікою по Москві.... Та ні, це той поц Шпігельшнауцер не зробив. А так би да!
показать весь комментарий
31.03.2026 19:17 Ответить
Опа збільшила застосування двушок по москві
показать весь комментарий
31.03.2026 19:27 Ответить
А про те що за останні два місяці їх збільшилося в рази ще й в прифронтовій зоні - то не треба казати. Сам собі протирічить, спочатку розказує що орки більше воюють дронами а потім приводить величезну цифру санітарних втрат орків які поволі наступають, і ці втрати - на захопленій ними території, як їх так ГШ порахував.
показать весь комментарий
31.03.2026 19:34 Ответить
 
 