Російські війська збільшили застосування дронів на фронті, - Зеленський

На полі бою російська армія збільшила застосування дронів, проте зменшила участь особового складу через його підготовку.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав журналістам під час Бучанського саміту, інформує Цензор.НЕТ.

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"Що стосується посилення на напрямку Покровська і в цілому на південному напрямку – вони є. Зміни погоди є, ми розуміємо, більше застосувань дронів, але ми бачимо менше застосування щодо людей. Вважаємо, що у ворога є питання. Є питання щодо підготовки особового складу", – сказав глава держави.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський додав, що ситуація контрольована.

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Президент повідомив, що втрати росіян в період з 1 січня до 26 березня становили 89 тис. особового складу вбитими та важко пораненими.

За словами Зеленського, РФ планувала мобілізувати на 2026 рік 409 тис. людей, з них вдалося мобілізувати 20−22%. Станом на березень — це 80 тис.

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