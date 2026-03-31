Украине удается избегать дефицита и сохранять цены на топливо ниже, чем в ЕС, несмотря на зависимость от импорта и войну, - Нефтегазовая ассоциация

Украина удерживает цены на топливо

Основная причина подорожания топлива в Украине - ситуация на европейском рынке, от которого Украина зависит напрямую. Несмотря на это, рынок в Украине работает стабильно, дефицита нет, а топливо остается дешевле в абсолютных цифрах, чем в большинстве стран ЕС, благодаря введению кэшбэка от государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Нефтегазовую ассоциацию Украины.

Ситуация на рынке топлива в Украине

"Рынок топлива в Украине остается конкурентным: работают десятки операторов, цены формируются рыночно, а государство постоянно мониторит ситуацию. Важную роль в стабильности поставок играют также государственные компании, в частности "Укрнафта". Главное: дефицита топлива нет. Украинские компании совместно с правительством работают в ежедневном режиме, чтобы сохранить стабильность поставок и не допустить перебоев. Сейчас поставки стабильны, АЗС работают в штатном режиме, рынок обеспечен ресурсом даже в условиях посевной. Система поставок остается устойчивой даже в условиях войны. И топливо для украинцев стоит дешевле, чем в большинстве стран Евросоюза", - говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации.

В Ассоциации объясняют, что ключевая причина подорожания топлива - ситуация на европейском рынке, от которого Украина сегодня напрямую зависит. Ведь после полной потери нефтеперерабатывающей инфраструктуры в результате полномасштабной войны Украина перешла на импорт готового топлива. Поэтому определяющими для Украины являются цены на нефтепродукты в Европе, а не на нефть.

Читайте также: Меньше рейсов и более высокие тарифы: мировая авиационная отрасль вступает в кризис из-за роста цен на топливо

Факторы роста цен и роль кэшбэка

Среди причин роста цен на топливо Ассоциация называет следующие:

  • геополитическая напряженность вокруг Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти;
  • повышенный спрос в ЕС из-за того, что страны активно формируют запасы;
  • сезон полевых работ;
  • рост стоимости логистики;
  • колебания валютного курса и налоговая нагрузка, которая составляет около 38-42% цены литра.

В то же время в абсолютных значениях топливо в Украине остается дешевле, чем в большинстве стран ЕС, отмечают в Нефтегазовой ассоциации.

Для сравнения: в Германии и Франции бензин стоит в пересчете на гривну 103 грн за литр, а дизель - 113 грн за литр; в Польше бензин - 86 грн за литр, а дизель - 96 грн за литр соответственно.

В Украине бензин - примерно 71,7 грн за литр, а с учетом государственного кэшбэка - примерно 64,6 грн за литр. Дизель - 84,6 грн за литр, а с национальным кэшбэком - 72 грн за литр, подчеркивают в Нефтегазовой ассоциации Украины.

"Для поддержки потребителей государство ввело механизмы кэшбэка, которые частично компенсируют расходы на топливо и снижают финансовую нагрузку на население и бизнес. Государственный кэшбэк возвращает от 5% до 15% стоимости топлива в зависимости от его вида. За счет этого украинцы платят на 25-40% меньше, чем в соседних странах ЕС", - объясняют в НАУ.

Читайте также: Реакция на глобальный нефтяной кризис: в Польше вводят предельные цены на топливо

А доходи пересічних громадян як дивно вам вдається стримувати схоже на самому мінімумі у світі.
31.03.2026 19:03 Ответить
Що воно меле,у Німеччині пенсіонер за пенсію може невеликого бенщовоза купити,в Україні 50 літрів...
31.03.2026 19:07 Ответить
От брехливі уроди, поляки з сьогодні відмінили ПДВ. Ціна у них від сьогодні мінус 1,5 злотого.
31.03.2026 19:26 Ответить
Поляки виригають цей популізм кровью, трохи пізніше.
Але, звісно звинуватять у всьому клятих українців і знову завиють про Волинь....
31.03.2026 19:51 Ответить
Звиздуни казкові. Ц нас на 40% підняли, причому перша, в перші ж дні, заломила ціни державна Укрнафта.
31.03.2026 19:34 Ответить
А, що саме цікаве, ціни на пальне ніколи! ніколи не зменшувались.
За всю історію незалежної України.
Виключно підіймалися.
Мабуть, наполеглива вимога МВФ.....
31.03.2026 19:54 Ответить
Какие же они молодцы. (Sarkasmus)
Пустая новость с целью подготовить к дальнейшему удорожанию.
Мне всегда нравилось сравнение цен в вакууме. Зарплаты в Украине - ниже, чем пособие по безработице моей жены в Германии. Зарплата заправщика в Украине до 23 тысяч гривен (тоже ниже). Зарплата заправщика в Германии - от 1900 €. Про качество топлива я вообще молчу.
31.03.2026 19:55 Ответить
Зарплаты вам тоже удается сохранять самыми низкими в Европе. Молодцы.
31.03.2026 20:04 Ответить
Попри це, ринок в Україні працює стабільно, дефіциту немає, а пальне залишається дешевшим в абсолютних значеннях, ніж у більшості країн ЄС, за рахунок впровадження кешбеку від держави. А ДЕРЖАВА.ЦЕ КИШЕНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.КОТРИЙ ОСТАННІЙ ХРИН БЕЗ СОЛІ ДОЇДАЄ...
31.03.2026 20:14 Ответить
 
 