Украине удается избегать дефицита и сохранять цены на топливо ниже, чем в ЕС, несмотря на зависимость от импорта и войну, - Нефтегазовая ассоциация

Основная причина подорожания топлива в Украине - ситуация на европейском рынке, от которого Украина зависит напрямую. Несмотря на это, рынок в Украине работает стабильно, дефицита нет, а топливо остается дешевле в абсолютных цифрах, чем в большинстве стран ЕС, благодаря введению кэшбэка от государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Нефтегазовую ассоциацию Украины.

Ситуация на рынке топлива в Украине

"Рынок топлива в Украине остается конкурентным: работают десятки операторов, цены формируются рыночно, а государство постоянно мониторит ситуацию. Важную роль в стабильности поставок играют также государственные компании, в частности "Укрнафта". Главное: дефицита топлива нет. Украинские компании совместно с правительством работают в ежедневном режиме, чтобы сохранить стабильность поставок и не допустить перебоев. Сейчас поставки стабильны, АЗС работают в штатном режиме, рынок обеспечен ресурсом даже в условиях посевной. Система поставок остается устойчивой даже в условиях войны. И топливо для украинцев стоит дешевле, чем в большинстве стран Евросоюза", - говорится в сообщении Нефтегазовой ассоциации.

В Ассоциации объясняют, что ключевая причина подорожания топлива - ситуация на европейском рынке, от которого Украина сегодня напрямую зависит. Ведь после полной потери нефтеперерабатывающей инфраструктуры в результате полномасштабной войны Украина перешла на импорт готового топлива. Поэтому определяющими для Украины являются цены на нефтепродукты в Европе, а не на нефть.

Факторы роста цен и роль кэшбэка

Среди причин роста цен на топливо Ассоциация называет следующие:

геополитическая напряженность вокруг Ормузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти;

повышенный спрос в ЕС из-за того, что страны активно формируют запасы;

сезон полевых работ;

рост стоимости логистики;

колебания валютного курса и налоговая нагрузка, которая составляет около 38-42% цены литра.

В то же время в абсолютных значениях топливо в Украине остается дешевле, чем в большинстве стран ЕС, отмечают в Нефтегазовой ассоциации.

Для сравнения: в Германии и Франции бензин стоит в пересчете на гривну 103 грн за литр, а дизель - 113 грн за литр; в Польше бензин - 86 грн за литр, а дизель - 96 грн за литр соответственно.

В Украине бензин - примерно 71,7 грн за литр, а с учетом государственного кэшбэка - примерно 64,6 грн за литр. Дизель - 84,6 грн за литр, а с национальным кэшбэком - 72 грн за литр, подчеркивают в Нефтегазовой ассоциации Украины.

"Для поддержки потребителей государство ввело механизмы кэшбэка, которые частично компенсируют расходы на топливо и снижают финансовую нагрузку на население и бизнес. Государственный кэшбэк возвращает от 5% до 15% стоимости топлива в зависимости от его вида. За счет этого украинцы платят на 25-40% меньше, чем в соседних странах ЕС", - объясняют в НАУ.

