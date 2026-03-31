Россияне нанесли удар "шахедами" по инфраструктуре Кривого Рога: есть пострадавший
Вечером 31 марта российские войска нанесли удар по инфраструктуре Кривого Рога реактивными ракетами "Шахед".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
- Враг атаковал инфраструктуру города реактивными "шахедами".
- Приступили к аварийно-спасательной операции и тушению пожара.
- На данный момент один молодой человек 22 лет получил легкие ранения.
