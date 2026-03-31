Росіяни ударили "шахедами" по інфраструктурі Кривого Рогу: є постраждалий
Увечері 31 березня російські війська завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу реактивними "шахедами".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
- Ворог атакував інфраструктуру міста реактивними шахедами.
- Приступили до аварійно-рятувальної операції та гасіння пожежі.
- На зараз один хлопець 22 років постраждалий, легкий.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль