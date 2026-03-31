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Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
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Росіяни ударили "шахедами" по інфраструктурі Кривого Рогу: є постраждалий

В Одесі вибухи

Увечері 31 березня російські війська завдали удару по інфраструктурі Кривого Рогу реактивними "шахедами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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  • Ворог атакував інфраструктуру міста реактивними шахедами.
  • Приступили до аварійно-рятувальної операції та гасіння пожежі.
  • На зараз один хлопець 22 років постраждалий, легкий.

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Кривий Ріг (1529) інфраструктура (610) Дніпропетровська область (5234) Криворізький район (433)
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