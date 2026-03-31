РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19426 посетителей онлайн
Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Кадровые изменения
960 5

Герои Украины Олег Гуйт и Дмитрий Олексюк назначены заместителями командующего СБС Мадяра

Командование Сил беспилотных систем пополнилось подполковниками, Героями Украины - Олегом Гуйтом (Хасаном) и Дмитрием Олексюком (Земляком).

Об этом сообщили в СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто стал заместителями командующего СБС

На должность заместителя Мадяра назначен:

  • Олег "Хасан" Гуйт – подполковник, Герой Украины, командир 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".
  • Обязанности еще одного заместителя временно будет исполнять Дмитрий "Земляк" Олексюк. Он также подполковник, Герой Украины и командир подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" Государственной пограничной службы Украины.

Боевой опыт офицеров

Отмечается, что оба имеют практический боевой опыт и опыт управления подразделениями, которые зарекомендовали себя как одни из самых эффективных на поле боя. Их опыт и подходы сделают группировку СБС еще сильнее и результативнее.

Автор: 

назначение (2162) Бровди Роберт Мадяр (95) Силы беспилотных систем (426)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава!
показать весь комментарий
31.03.2026 23:19 Ответить
якось так. https://youtu.be/4PHELaxn-9M?si=LNFbAmPvjiYIgo28
показать весь комментарий
31.03.2026 23:19 Ответить
Цікаво, колись почнуть пояснювати, за що людина отримала Героя?
показать весь комментарий
31.03.2026 23:36 Ответить
Тоді таке риторичне і в одночас просте питання: верховний ішак може отримати героя України?
показать весь комментарий
01.04.2026 00:23 Ответить
А винихоть пілотувати вміють, чі так
показать весь комментарий
01.04.2026 00:22 Ответить
 
 