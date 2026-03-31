Герои Украины Олег Гуйт и Дмитрий Олексюк назначены заместителями командующего СБС Мадяра
Командование Сил беспилотных систем пополнилось подполковниками, Героями Украины - Олегом Гуйтом (Хасаном) и Дмитрием Олексюком (Земляком).
Об этом сообщили в СБС, информирует Цензор.НЕТ.
Кто стал заместителями командующего СБС
На должность заместителя Мадяра назначен:
- Олег "Хасан" Гуйт – подполковник, Герой Украины, командир 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".
- Обязанности еще одного заместителя временно будет исполнять Дмитрий "Земляк" Олексюк. Он также подполковник, Герой Украины и командир подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" Государственной пограничной службы Украины.
Боевой опыт офицеров
Отмечается, что оба имеют практический боевой опыт и опыт управления подразделениями, которые зарекомендовали себя как одни из самых эффективных на поле боя. Их опыт и подходы сделают группировку СБС еще сильнее и результативнее.
