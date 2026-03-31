Герої України Олег Гуйт та Дмитро Олексюк призначені заступниками командувача СБС Мадяра

Командування Сил безпілотних систем посилили підполковники, Герої України –– Олег Гуйт (Хасан) та Дмитро Олексюк (Земляк).

Про це повідомили в СБС, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто став заступниками командувача СБС

На посаду заступника Мадяра призначений:

Олег "Хасан" Гуйт –– підполковник, Герой України, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог".

–– підполковник, Герой України, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог". Обов’язки ще одного заступника тимчасово виконуватиме Дмитро "Земляк" Олексюк. Він також підполковник, Герой України та командир підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

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Бойовий досвід офіцерів

Зазначається, що обидва мають практичний бойовий досвід та досвід управління підрозділами, що зарекомендували себе як одні з найефективніших на полі бою. Їхній досвід і підходи зроблять угруповання СБС ще сильнішим і результативнішим.

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