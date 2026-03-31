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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Кадрові зміни
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Герої України Олег Гуйт та Дмитро Олексюк призначені заступниками командувача СБС Мадяра

Олег Гуйт та Дмитро Олексюк

Командування Сил безпілотних систем посилили підполковники, Герої України –– Олег Гуйт (Хасан) та Дмитро Олексюк (Земляк).

Про це повідомили в СБС, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто став заступниками командувача СБС

На посаду заступника Мадяра призначений:

  • Олег "Хасан" Гуйт –– підполковник, Герой України, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог".
  • Обов’язки ще одного заступника тимчасово виконуватиме Дмитро "Земляк" Олексюк. Він також підполковник, Герой України та командир підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

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Бойовий досвід офіцерів

Зазначається, що обидва мають практичний бойовий досвід та досвід управління підрозділами, що зарекомендували себе як одні з найефективніших на полі бою. Їхній досвід і підходи зроблять угруповання СБС ще сильнішим і результативнішим.

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Автор: 

призначення (2360) Бровді Роберт Мадяр (151) Сили безпілотних систем (567)
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Топ коментарі
+9
Героям Слава!
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31.03.2026 23:19 Відповісти
+9
Скоріш всього вони думати вміють... і організовувати роботу.
Це функція командира, а не з джойстиком сидіти.
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01.04.2026 05:10 Відповісти
+3
Цікаво, колись почнуть пояснювати, за що людина отримала Героя?
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31.03.2026 23:36 Відповісти

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