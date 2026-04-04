Генсек НАТО Рютте посетит США: 8 апреля встретится с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 8-12 апреля посетит США, где проведет переговоры с Дональдом Трампом и примет участие в международных мероприятиях.

Отмечается, что 8 апреля Рютте проведет встречи с Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хэгсетом.

В сообщении добавляется, что 9 апреля Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation Institute).

С 10 по 12 апреля генсек примет участие во встрече Бильдербергского клуба.



Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с НАТО.

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность выхода Штатов из НАТО.

