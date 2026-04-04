Генсек НАТО Рютте посетит США: 8 апреля встретится с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 8-12 апреля посетит США, где проведет переговоры с Дональдом Трампом и примет участие в международных мероприятиях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт НАТО.
Отмечается, что 8 апреля Рютте проведет встречи с Трампом, госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хэгсетом.
В сообщении добавляется, что 9 апреля Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation Institute).
С 10 по 12 апреля генсек примет участие во встрече Бильдербергского клуба.
Что предшествовало?
- Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с НАТО.
- Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность выхода Штатов из НАТО.
За нинішнього розкладу сил це практично неможливо.
Щоб тромбовій дупці не холодно було.
Чотири вершники вже з'явились.
Вороний кінь є.
Чорний кінь є.
Білий кінь є.
Для того, щоб допомога Україні не припинялася, Генсек НАТО Рютте летить у вівторок до Трампа.
Второму президентству Дональда Трампа исполнился 1год, 2 месяца и 15 дней.
От первого его президентства второе отличается очень сильно.
В свой первый президентский срок Трамп стремился в основном к внешним эффектам. Он очень часто до пандемии ковида ездил по стране и выступал на многотысячных митингах своих сторонников. Он подчеркивал свою симпатию и любовь к диктаторам, встречаясь по нескольку раз з путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Он пытался осуществлять какие-то импульсивные действия, но его окружение по большей части эти действия блокировало или удерживало его от них. Так было с его желанием выйти из НАТО в 2018 году. Так было и с его желанием вывести все американские войска из Южной Кореи в 2017 году. И даже подробности, закулисные перипетии за кулисами принятия решений мы узнали только из книг, написанных о первом президенстве Трампа.
Над ним витала тень «Рашагейта» - расследования вмешательства России в выборы в 2016 году с целью помочь ему их выиграть, но он, хоть и раздражался, по большей части все равно делал все то же: громко и часто выступал, писал по несколько десятков твитов в день, раздавал бесконечные интервью (и сделал за те четыре года 30,573 ложных и дезориентирующих заявления согласно базе данных Вашингтон Пост).
Когда же он перешел грань, и решил вовлечь Украину в то, чтобы помешать своему основному сопернику на выборах 2020 года Джо Байдену, остановил выделенную Конгрессом помощь Украине, последовал его первый импичмент.
Когда он еще раз перешел грань, попытавшись устроить государственный переворот, чтобы остаться у власти после проигранных выборов, последовал второй импичмент.
Второе президентство Трампа другое по своей сути. Он реже выступает перед своими сторонниками, но, как и раньше, пишет много твитов и раздает интервью, в основном каналу Фокс. И, как и раньше, постоянно делает ложные заявления. Он стал устраивать телешоу с собой в главной роли, когда принимает в Белом Доме иностранных гостей и на борту президентского самолета, на котором он почти каждую пятницу летит из Вашингтона во Флориду, возвращаясь в воскресенье обратно.
Но его деятельность, помимо этой внешней, чисто пропагандистской, шоуменовской стороны, имеет сторону, которой не было в его первый президентский срок или которая во многом блокировалась его тогдашним окружением. Он пытается установить в США авторитарный режим с всесилием исполнительной власти с собой во главе. Он пытается переделать мир, разделив его на сферы влияния между собой, путиным и Си Цзиньпином, открыто показывая, что презирает все остальные страны и их руководителей и что удел этих руководителей по его собственному мнению - целовать ему *опу (его собственные слова), слушаться его и угождать ему, если они хотят быть в его сфере влияния или целовать то же место путину и Си Цзиньпину, если последние считают, что те или иные страны должны быть в их сфере влияния.
В его окружении второго срока в отличие от окружения первого срока нет никого, кто мог бы останавливать его от разрушительных, необдуманных и ошибочных действий, кто мог бы блокировать выполнение таких решений.
Он открыто и постоянно демонстрирует презрение и пренебрежение ко всем ценностям современной цивилизации - демократии, правам и свободам человека, равным правам для всех, международному порядку, основанному на правилах.
Чего он достигнет на этом пути к концу своего президентского срока, мы сегодня не знаем. Все в сегодняшнем мире крайне хрупко и меняется на глазах.
Ему скорее всего все-таки не удастся разрушить американскую политическую и правовую систему, хотя он будет продолжать пытаться двигаться в этом направлении. Система скорее выстоит, чем ему удастся ее разрушить. Однако, потребуются годы, если не десятилетия, чтобы отремонтировать или заново отстроить то, что он сломает, а главное - чтобы попытаться преодолеть самый значительный раскол в американском обществе со времен Гражданской войны 1861-1865 годов.
А вот что произойдет с миром, все более хаотизирующимся в результате его усилий, не предскажет никто.