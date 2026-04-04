Генсек НАТО Рютте відвідає США: 8 квітня зустрінеться з Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте 8–12 квітня відвідає США, де проведе переговори з Дональдом Трампом та візьме участь у міжнародних заходах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт НАТО.
Зазначається, що 8 квітня Рютте проведе зустрічі з Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та очільником Пентагона Пітом Гегсетом.
У повідомленні додають, що 9 квітня Рютте виступить з промовою та візьме участь у дискусії, організованій Інститутом Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation Institute).
З 10 по 12 квітня генсек візьме участь у зустрічі Білдерберзького клубу.
Що передувало?
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції в Ірані США переглянуть відносини з НАТО.
- Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість виходу Штатів з НАТО.
Топ коментарі
+7 Мирон Боднар
показати весь коментар04.04.2026 08:05 Відповісти Посилання
+5 Старый зольдат
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+4 Goga
показати весь коментар04.04.2026 08:01 Відповісти Посилання
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