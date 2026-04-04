Генсек НАТО Рютте відвідає США: 8 квітня зустрінеться з Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте 8–12 квітня відвідає США, де проведе переговори з Дональдом Трампом та візьме участь у міжнародних заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт НАТО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що 8 квітня Рютте проведе зустрічі з Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та очільником Пентагона Пітом Гегсетом.

У повідомленні додають, що 9 квітня Рютте виступить з промовою та візьме участь у дискусії, організованій Інститутом Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation Institute).

З 10 по 12 квітня генсек візьме участь у зустрічі Білдерберзького клубу.

Що передувало?

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції в Ірані США переглянуть відносини з НАТО.

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість виходу Штатів з НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ