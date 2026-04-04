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Новини Візит Рютте до США
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Генсек НАТО Рютте відвідає США: 8 квітня зустрінеться з Трампом

Генсек НАТО Рютте відвідає США: зустрічі з Трампом і Рубіо

Генсек НАТО Марк Рютте  8–12 квітня відвідає США, де проведе переговори з Дональдом Трампом та візьме участь у міжнародних заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт НАТО.

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Зазначається, що 8 квітня Рютте проведе зустрічі з Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та очільником Пентагона Пітом Гегсетом.

У повідомленні додають, що 9 квітня Рютте виступить з промовою та візьме участь у дискусії, організованій Інститутом Рональда Рейгана (Ronald Reagan Presidential Foundation Institute).

З 10 по 12 квітня генсек візьме участь у зустрічі Білдерберзького клубу.

Що передувало?

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Автор: 

НАТО (7335) Рютте Марк (731) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+7
Обговорять здачу Прибалтики, України і Польщі.
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04.04.2026 08:05 Відповісти
+5
Чому це перелєд? Вона вже давно почалась. А світ сам собі у цьому зізнатись лякаєтся
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04.04.2026 08:39 Відповісти
+4
Порожняк.
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04.04.2026 08:01 Відповісти

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