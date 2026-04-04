Российские обстрелы Херсонщины: двое погибших и десять раненых, в том числе - ребенок

В течение 4 апреля 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, по последним данным, в результате российской агрессии два человека погибли, девять получили травмы.

Удары по Херсону

В течение дня оккупанты несколько раз осуществляли артиллерийские обстрелы Херсона. В результате погибла женщина. Еще пять человек получили травмы, среди них – фельдшер скорой помощи.

Позже в областном центре от вражеского БПЛА пострадали женщина и ее малолетний ребенок.

Около 17:00 россияне в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки травмы, несовместимые с жизнью, получила 38-летняя женщина.

Также известно, что взрывную травму и множественные осколочные ранения получила 45-летняя жительница Херсона. Пострадавшая получает необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы области

В Белозерке в результате артиллерийского обстрела получил травмы местный житель .

. В селе Счастливое в результате атаки с использованием дронов ранен сотрудник спасательной службы.

Отмечается, что в результате атак повреждены частные и многоквартирные дома, здание спортивной школы, автотранспорт.