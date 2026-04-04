Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих та десятеро поранені, зокрема дитина

Упродовж 4 квітня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласні прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, за останніми даними зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинула, дев’ятеро - зазнали травм.

Удари по Херсону

Впродовж дня окупанти кілька разів здійснювали артилерійські обстріли Херсона. Внаслідок чого загинула жінка. Ще п’ятеро людей дістали травми, серед них – фельдшер швидкої допомоги.

Пізніше в обласному центрі від ворожого БпЛА постраждала жінка та її малолітня дитина.

Також читайте: Одна людина загинула і 16 поранені внаслідок російських обстрілів Херсону

Близько 17:00 росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки травми, несумісні з життям, дістала 38-річна жінка.

Також відомо, що вибухової травми та множинних уламкових поранень дістала 45-річна херсонка. Потерпіла отримує необхідну медичну допомогу.

Також дивіться: Внаслідок обстрілу Херсону загинула жінка, ще двоє людей поранені. ВIДЕО

Обстріли області

У Білозерці через артилерійський обстріл травмувався місцевий житель .

. У селі Щасливе внаслідок дронової атаки поранено співробітника служби порятунку.

Дивіться: Окупанти обстріляли 41 населений пункт Херсонщини: 2 людини загинули, ще 10 - дістали поранення. ВIДЕО

Зазначається, що внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю спортивної школи, автотранспорт.