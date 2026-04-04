Російські обстріли Херсонщини: двоє загиблих та десятеро поранені, зокрема дитина
Упродовж 4 квітня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та БпЛА, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласні прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, за останніми даними зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинула, дев’ятеро - зазнали травм.
Удари по Херсону
Впродовж дня окупанти кілька разів здійснювали артилерійські обстріли Херсона. Внаслідок чого загинула жінка. Ще п’ятеро людей дістали травми, серед них – фельдшер швидкої допомоги.
Пізніше в обласному центрі від ворожого БпЛА постраждала жінка та її малолітня дитина.
Близько 17:00 росіяни вчергове обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки травми, несумісні з життям, дістала 38-річна жінка.
Також відомо, що вибухової травми та множинних уламкових поранень дістала 45-річна херсонка. Потерпіла отримує необхідну медичну допомогу.
Обстріли області
- У Білозерці через артилерійський обстріл травмувався місцевий житель.
- У селі Щасливе внаслідок дронової атаки поранено співробітника служби порятунку.
Зазначається, що внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю спортивної школи, автотранспорт.
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