Сырский и генерал Гринкевич обсудили ситуацию на фронте, потери РФ и потребности Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - командующим вооруженными силами США в Европе генералом Алексом Гринкевичем.

Ситуация на фронте

Так, Сырский проинформировал о текущей обстановке в районах ведения боевых действий, активности российских оккупантов на ключевых направлениях фронта и успехах в уничтожении противника и освобождении территорий.

"Потери россиян уже несколько месяцев подряд превышают пополнение, поступающее в боевые подразделения", - подчеркнул он.

Отдельно главнокомандующий рассказал об особенно жестокой "тактике" войны россиян против мирного гражданского населения, о воздушных ударах по украинским населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры.

Потребности Украины

Он подчеркнул, что для дальнейшего сдерживания наступательных группировок РФ, чтобы предотвратить убийства мирного гражданского населения и обеспечить противовоздушную защиту украинских городов и поселков, Украина нуждается в продолжении международной военной помощи, стабильных поставках вооружения, прежде всего - средств ПВО и боеприпасов для них.

Помимо этих вопросов, во время беседы стороны также обсудили перечень приоритетных потребностей Украины по программе PURL, в соответствии с которой европейские страны и Канада оплачивают американскую военную поддержку.

Сырский поблагодарил генерала Гринкевича за его, а также со стороны НАТО и Соединенных Штатов, стойкую поддержку Украины и Сил обороны.

Пармезану не балачками треба займатися а у відставку йти.
Україна потребує протиповітряного захисту... При цьому, "лідер", готовий відпраляти українських військових для захисту інших країн... Про це Сирський не розповів?
Поговорили поговорили і погнали чергову порцію людей у м'ясні штурми 🤦
обстановка аховая
В Купянске? Надрали вам там задницу.
вся беда в том, что дерут задницу в украине и разрушают украину, выбивают население, чему радуешься, дебил
Ты с Ирландии,падаль. Куда благополучно убежал. И врать грешно,гандон.
вот я в украине, спроси , у нормального человека, что это, это бесплатный браузер
сколько тебе лет? может я зря обзвываюсь
Ты зря родился. Хоть бы ради приличия с большой буквы "Украина" написал.
