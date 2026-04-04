Сырский и генерал Гринкевич обсудили ситуацию на фронте, потери РФ и потребности Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - командующим вооруженными силами США в Европе генералом Алексом Гринкевичем.

Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

Так, Сырский проинформировал о текущей обстановке в районах ведения боевых действий, активности российских оккупантов на ключевых направлениях фронта и успехах в уничтожении противника и освобождении территорий.

"Потери россиян уже несколько месяцев подряд превышают пополнение, поступающее в боевые подразделения", - подчеркнул он.

Отдельно главнокомандующий рассказал об особенно жестокой "тактике" войны россиян против мирного гражданского населения, о воздушных ударах по украинским населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры.

Потребности Украины

Он подчеркнул, что для дальнейшего сдерживания наступательных группировок РФ, чтобы предотвратить убийства мирного гражданского населения и обеспечить противовоздушную защиту украинских городов и поселков, Украина нуждается в продолжении международной военной помощи, стабильных поставках вооружения, прежде всего - средств ПВО и боеприпасов для них.

Помимо этих вопросов, во время беседы стороны также обсудили перечень приоритетных потребностей Украины по программе PURL, в соответствии с которой европейские страны и Канада оплачивают американскую военную поддержку.

Сырский поблагодарил генерала Гринкевича за его, а также со стороны НАТО и Соединенных Штатов, стойкую поддержку Украины и Сил обороны.

