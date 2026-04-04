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Новини Розмова Сирського та Грінкевича
2 007 17

Сирський і генерал Гринкевич обговорили ситуацію на фронті, втрати РФ та потреби України

Сирський поговорив з Гринкевичем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувачем збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Про це Сирський повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

Так, Сирський поінформував про поточну обстановку в районах ведення бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та успіхи у знищенні противника і звільненні територій.

"Втрати росіян вже кілька місяців поспіль перевищують поповнення, яке надходить в бойові підрозділи", - наголосив він.

Окремо головнокомандувач розповів про особливо жорстоку "тактику" війни росіян проти мирного цивільного населення, про повітряні удари по українських населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури.

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Потреби України

Він наголосив, для подальшого стримування наступальних угруповань РФ, щоб запобігти вбивствам мирного цивільного населення та забезпечити протиповітряний захист українських міст і селищ, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги, стабільних поставок озброєння, насамперед - засобів ППО та боєприпасів для них.

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Окрім цих питань також під час розмови сторони обговорили перелік пріоритетних потреб України за програмою PURL, відповідно до якої європейські країни та Канада оплачують американську військову підтримку.

Сирський подякував генералу Гринкевичу за його, а також з боку НАТО та Сполучених Штатів, стійку підтримку України та Сил оборони.

Також читайте: Покровський напрямок – найгарячіший на фронті. Сили оборони за тиждень відбили 291 атаку, - Сирський

Автор: 

Сирський Олександр (976) Гринкевич Алексус (23)
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Топ коментарі
+7
Пармезану не балачками треба займатися а у відставку йти.
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04.04.2026 23:46 Відповісти
+4
Україна потребує протиповітряного захисту... При цьому, "лідер", готовий відпраляти українських військових для захисту інших країн... Про це Сирський не розповів?
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04.04.2026 23:22 Відповісти
+1
Поговорили поговорили і погнали чергову порцію людей у м'ясні штурми 🤦
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05.04.2026 02:11 Відповісти

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